الحوطي: افتتاح الفرع هو رؤية بنك وربة في التوسع وتعزيز وجوده

انسجاما مع خطته التـوسعـيـة والانـتـشـار الاستراتيجي داخل الكويت وخدمة أكبر عدد من العملاء، افتتح بنك وربة فرعه الجديد في محافظة الأحمدي «المنقف» ليصل بذلك إجمالي عدد أفرعه إلى 12 فرعا منتشرا في جميع أنحاء الكويت.

هذا وقد كان الافتتاح بحضور ورعاية الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح محافظ الأحمدي، وعبدالوهاب عبدالله الحوطي رئيس مجلس إدارة بنك وربة، وشاهين حمد الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة بالإضافة الى ممثلي قطاعات البنك.

وخلال الكلمة التي ألقاها، أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح عن تفاؤله بالمؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الكويتي مؤخرا متمثلة في ترقية بورصة الكويت الى سوق ناشئة، وتحسن بيئة الاستثمار في البلاد بوجه عام، مما يسهم في تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مشيرا إلى أهمية القطاع المصرفي والدور المنوط به كركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية.

كما ثمن المحافظ جهود بنك وربة لتعزيز حضوره والوصول بخدماته الى المزيد من العملاء في جميع مناطق الكويت، مشيدا بحرص إدارة بنك وربة على توفير الخدمات والمنتجات الجديدة والمتميزة للعملاء. وقد أعرب عن تطلعه لافتتاح المزيد من الفروع لبنك وربة ومختلف البنوك المحلية والدولية وشركات الصرافة على أرض محافظة الأحمدي ذات الخصوصية والمقومات الاقتصادية والتجارية والسياحية المعروفة، بحكم المساحة الكبيرة والكثافة السكانية والمدن الجديدة التي تضمها.

وأشاد محافظ الاحمدي بالمستوى المتميز للمصارف الكويتية، معربا عن الارتياح لتوالي افتتاح فروع جديدة للمصارف الكويتية والعالمية في الكويت إجمالا وعلى أرض محافظة الأحمدي على وجه التحديد، مما يعزز منظومة الخدمات المصرفية والمالية في المحافظات، متوجها بالشكر الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومنتسبي بنك وربة على الجهود المبذولة إجمالا لإنجازهم الفرع الجديد، متمنيا التوفيق لهم ولكل البنوك الكويتية في مواكبة المستجدات العالمية في الصناعة المصرفية.

وحول افتتاح الفرع الجديد، تحدث عبدالوهاب الحوطي رئيس مجلس الإدارة بنك وربة قائلا: «يخدم افتتاح الفرع الجديد في منطقة المنقف رؤية بنك وربة على التوسع وتعزيز وجوده في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال الانتقاء الاستراتيجي للمواقع التي توجد بها أفرع البنك بما يسهل على العملاء إجراء واستكمال معاملاتهم البنكية بكل يسر وسهولة».

وأضاف: «ان الازدياد في عدد الافرع يأتي تجاوبا مع الزيادة لقاعدة عملائنا الذين نحرص على أن نقدم لهم أفضل الخدمات والحلول المصرفية التي تتواكب مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة وفي الوقت نفسه تتلاءم مع تطلعاتهم واحتياجاتهم على اختلافها». مضيفاً: تم تجهيز فرع المنقف بحيث يتمكن موظفو بنك وربة ذوو المهنية العالية من إجراء وتقديم جميع خدماته ومنتجاته المصرفية المتنوعة لكل عملائه على اختلاف شرائحهم ومتطلباتهم، والتي من بينها: فتح حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات التمويل الشخصي والتحويلات، وغيرها الكثير.

وسيتم إعطاء الأولوية لعملاء حساب الصفوة في إنجاز جميع المعاملات حيث تم تخصيص موظف خاص لهم. ويخص البنك عملاءه من السيدات من خلال تجهيز قسم خاص لهم داخل الفرع بما يحقق مزيدا من الخصوصية للعميلات أثناء أداء معاملاتهن.