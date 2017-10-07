الاحتياطي الأميركي زاد إلى 48 برميلاً بنمو 63.3% في 10 سنوات

استمرار الاكتشاف يقضي على نظرية ذروة النفط وقرب نضوب الاحتياطيات





محمود عيسى

قالت صحيفة نيوز ويكلي ان الاكتشاف المستمر لاحتياطيات نفطية جديدة فند الكثير من التوقعات المرعبة القائلة ببلوغ النفط ذروته، واستنزاف الوقود الأحفوري، والتي انتشرت على مدى العقود الأخيرة واضافت ان مفهوم ذروة النفط - أي اننا اكتشفنا بالفعل الجزء الأكبر من احتياطيات النفط العالمية ووصلنا إلى الحد الأقصى لمعدل استخراجه-لا يستقيم عندما يتواصل اكتشاف احتياطيات جديدة وبصورة مستمرة.

وتبين المراجعة الإحصائية لشركة بي بي النفطية العالمية في يونيو 2017 ان إجمالي الاحتياطيات النفطية المؤكدة في نهاية عام 1996 بلغ 1149 مليار برميل وقد ارتفع ذلك الرقم إلى 1388 مليار برميل في نهاية 2006 ثم زاد الى 1708 مليارات برميل بنهاية 2016.

وبدلا من أن تستنزف احتياطيات النفط العالمية، فقد تعاظمت بالفعل بنمو بلغت نسبته 49% على مدى الـ 20 سنة الماضية.



وفي حين انخفضت احتياطيات استراليا النفطية من 3.8 مليارات برميل في عام 1996 إلى 3.5 مليارات برميل في عام 2006، فقد ارتفعت مرة أخرى إلى 4 مليارات برميل في عام 2016، أي بزيادة قدرها 14.3% من الاحتياطيات النفطية المؤكدة خلال 10 سنوات (أو 5% على مدى 20 عاما) ما يؤكد بالفعل اكتشاف احتياطيات جديدة.



وقالت الصحيفة ان اصحاب الحظ الاوفر من الاحتياطيات النفطية المكتشفة هي الولايات المتحدة وإيران والإكوادور وفنزويلا وكازاخستان.



وارتفع اجمالي احتياطيات النفط الاميركية المؤكدة من 29.4 مليار برميل في نهاية عام 2006 إلى 48 مليار برميل في نهاية عام 2016، بزيادة قدرها 63.3% خلال 10 سنوات، في حين زادت إيران احتياطياتها النفطية المؤكدة بصورة كبيرة من 92.6 مليار برميل في عام 1996 إلى 138.4 مليار برميل في عام 2006 ثم ارتفع الرقم من جديد إلى 158.4 مليار برميل في 2016، بزيادة قدرها 71% على مدى 20 عاما.



ورفعت الإكوادور احتياطياتها النفطية المؤكدة من 4.5 مليارات برميل في عام 2006 إلى 8 مليارات برميل في عام 2016، أي بزيادة قدرها 77.8% خلال 10 سنوات، وبالمقابل ارتفعت احتياطيات فنزويلا النفطية المؤكدة من 72.7 مليون طن في عام 1996 إلى 87.3 مليار برميل في عام 2006 وإلى 300.9 مليار برميل في عام 2016 بزيادة قدرها 314% على مدى 20 عاما.



وازدادت كازاخستان احتياطياتها النفطية المؤكدة من 5.3 مليارات برميل في عام 1996 إلى 9 مليارات برميل في عام 2006 ثم إلى 30 مليار برميل في عام 2016، بزيادة قدرها 466% في غضون 20 عاما.