العصيمي: «الوطني» يضع أمن المعلومات في مقدمة أولوياته





حصل بنك الكويت الوطني على شهادة الاعتماد الدولي (PCI DSS V3.2)، الخاصة بأمن وحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وهي شهادة مقدمة من قبل شركة سيسا لأمن المعلومات (SISA)، بهدف توفير بيئة مصرفية أكثر أمانا لبيانات العملاء.

وقد أقيمت مراسم إصدار شهادة «PCIDSS» في 28 سبتمبر 2017 بالمقر الرئيسي للبنك الوطني، حيث قامت شركة سيسا المتخصصة في أمن المعلومات بتقديم شهادة «PCIDSS» بنسختها الأحدث v3.2، لرئيس قسم أمن المعلومات بمجموعة البنك الوطني طارق العصيمي، وحضور مدير عام مجموعة تقنية المعلومات والعمليات لدى البنك ديميتريوس كوكوسيوليس، وعدد من قياديي البنك.

ويشكل الارتفاع الملحوظ في عمليات اختراق المعلومات المرتبطة ببطاقات الدفع خطرا ديناميكيا على المؤسسات المالية والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وفي مواجهة ارتفاع سرقة البيانات وتكثيف الرقابة التنظيمية، هناك حاجة إلى فرض تدابير أمنية قوية لتقليل إمكانية وقوع تلك المخاطر.

هذا، ويعمل «الوطني» باستمرار على تحسين وضعه الأمني والالتزام بمعايير الأمن الخاصة بمعلومات بطاقات الدفع «PCI DSS V3.2» ليوفر الثقة لعملاء البنك بأن بياناتهم وخدماتهم تتمتع بالحماية الكاملة من خلال مجموعة متطورة من الضوابط الأمنية الفنية والتشغيلية التي تعمل على ضمان حماية معلومات العملاء عن طريق فرض نهج دفاعي أكثر تعمقا.

وفي هذا السياق، قال طارق العصيمي: «حصول البنك الوطني على هذه الشهادة يؤكد حرصه الدائم على حماية بيانات عملائه وتوفير تجربة مصرفية آمنة من خلال إطلاق أحدث الحلول الأمنية المتطورة، وعبر المتخصصين المهنيين في مجال الأمن من ذوي المهارات العالية، وذلك في إطار التزامهم بالحفاظ على الوضع الأمني للبنك».

وأضاف العصيمي ان «الوطني» يضع أمن المعلومات وحماية أنظمته المصرفية في مقدمة أولوياته، ويواصل تعزيز البنى التحتية لأنظمته واعتماد أفضل الممارسات ومواكبة الحلول المبتكرة لحماية أمن المعلومات، وذلك في إطار سعيه للبقاء على اطلاع دائم بمستحدثات ذلك القطاع ولضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة المصرفية للعملاء دون المساس بالمعايير الأمنية.