عندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مؤذنة بقدوم الصيف، تتحول النمسا إلى واحات مائية يكتنفها السحر من كل جانب، فالنمسا تزخر بالكثير من مصادر المياه العذبة، ويوجد في ربوعها ما يربو على 5 آلاف بحيرة تشتهر بكونها تحتوي على أعذب المياه الصالحة للشرب في العالم.

وسيجد الزوار أماكن يكتنفها السحر من كل جانب، كما هو الحال مثلا مع نهر الدانوب الشهير، والذي ينقسم إلى 3 أقسام: الدانوب الرئيسي والدانوب القديم والدانوب الجديد. فالدانوب الرئيسي، هو حيث تبحر سفن الرحلات النهرية. أما الدانوب القديم، فهو محاط بالحدائق والمتنزهات والمطاعم المطلة على المياه.

في حين ينفصل الدانوب الجديد عن الدانوب الرئيسي بواسطة جزيرة من صنع الإنسان يبلغ طولها 21 كيلومترا.

ولكن جاذبية المياه لا تقتصر على العاصمة النمساوية، بل تمتد إلى مدن ومناطق أخرى، كمدينة سالزبورغ المشهورة بالموسيقى والشوكولاتة وبمركز مدينتها التاريخي المدرج ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي منذ 1997.

أضخم كهوف جليدية بالعالم

لا يقتصر وجود الجليد في النمسا على القمم الجبلية فقط، بل أيضا في جوف الجبال. وخير مثال على ذلك هو عالم عمالقة الجليد في بلدة «فيرفن» في ولاية سالزبورغ، على بعد 40 كم من عاصمة الولاية مدينة سالزبورغ.



ففي تلك البلدة يوجد أضخم الكهوف الجليدية في العالم، والتي تمثل متاهة من الكهوف بطول كلي يبلغ أكثر من 40 كم. وهي ظاهرة طبيعية من إبداع الجليد والصخور.

بحيرة فولفغانغزيه

يمكن لزوار النمسا اكتشاف بحيرة فولفغانغزيه، التي تبلغ مساحتها 13 كليومترا مربعا، وتحيط بها جبال سالزكامرغوت من كل جوانبها تقريبا.



وستبدو المنطقة الساحرة التي تحيط ببحيرة فولفغانغزيه سهلة المنال بالنسبة للزوار عند قيامهم برحلة فارب عبر البحيرة.



فخلال الرحلة سيمر المرء بمواقع جذابة عديدة منها: قرية القديس غيلغن الريفية، المنزل الذي ولدت فيه والدة الموسيقار الشهير موزارت وتلفريك جبل شافبيرغ الذي يتيح الوصول إلى قمة جبل شافبيرغ (الارتفاع 1.782 مترا) للتمتع بإطلالات بانورامية خلابة.