15 % ارتفاعاً سنوياً بأسعار خدمات النقل خلال أغسطس

اليورو يسجل أمام الدينار أعلى مستوياته في 4 سنوات

15 مليون دينار إجمالي الدعم المنصرف خلال مايو





قال تقرير صادر عن بيت التمويـل الكويتي (بيتك) إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك استقر وفقا لسنة الأساس الجديدة التي اعتمدتها الإدارة المركزية للإحصاء في حساب مؤشر الرقم القياسي العام للأسعار في الكويت مؤخرا، مسجلا في أغسطس 112.2 نقطة للشهر الرابع على التوالي، وبذلك بلغ معدل التضخم 1.2% في أغسطس من العام الحالي مقارنة بمستويات الرقم القياسي في 2016.

ويلاحظ استقرار شهري لأغلب المكونات الرئيسية الداخلة في حساب الرقم العام، باستثناء مكونين رئيسيين هما الأنشطة الثقافية والترفيهية الذي ارتفع بنحو طفيف للشهر الثاني على التوالي، يليه من حيث الارتفاع مكون السلع والخدمات المتنوعة.

فيما تراجعت مستويات الأسعار بنسب طفيفة متقاربة في 4 مكونات في مقدمتها مكون الاتصالات ثم مكون النقل، يليهم مكون الكساء والملبوسات. في الوقت الذي استقرت مستويات الأسعار في باقي المكونات مقارنة بها في يوليو.

وعلى أساس سنوي طبقا لسنة الأساس الجديدة المعتمد على سنة 2013 تراجعت مستويات الأسعار في 4 مكونات فقط في أغسطس بانخفاض رقمها القياسي عن نفس الشهر من العام الماضي، ويأتي مكون خدمات المسكن كأكثر المكونات انخفاضا مسجلا انخفاضا سنويا نسبته 2.3%، يليه مكون الاتصالات بحدود 1.3%، ثم مكون الصحة بما لم يتجاوز 1%، وانخفضت مستويات الرقم القياسي في الأغذية والمشروبات بأقل نسبة بين المكونات الأخرى بحدود 0.5%.

في حين زادت مستويات الأسعار في باقي المكونات التي تشكل الرقم القياسي العام، ومازال مكون النقل يتصدرها في نسبة الارتفاع مسجلا زيادة سنوية نسبتها 15.4%، يليه مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية بزيادة نسبتها 4.2% ثم التعليم بنسبة 3.6% ثم مكون المفروشات المنزلية بحدود 3.5%، بينما زادت بأقل من ذلك في مكون السلع المتنوعة بأكثر قليلا من 2.1%، يليه مكون المطاعم والفنادق بنسبة 2.6% ثم يأتي أخيرا الرقم القياسي لمكون الكساء بأقل زيادة سنوية بين المكونات نسبتها 1.4%.

وقد انخفض الدولار الأميركي بنهاية أغسطس بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5% على أساس شهري حين أغلق مسجلا 301.4 فلس في نهاية أغسطس وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ومازال يسير في مسار تنازلي منذ بداية العام الحالي، نظرا لاستمرار الاتجاه التنازلي للتحركات الشهرية التي يسجلها سعر الإغلاق.

كما تواصل التحركات المحسوبة على أساس سنوي لسعر الدولار اتجاها تنازليا واضحا حتى سجل انخفاضا سنويا في أغسطس للمرة الأولى في العام الحالي والسادسة فقط في ثلاثة أعوام مضت لكن لم تتجاوز نسبته 0.5% هي ذات النسبة التي سجلها أيضا أغسطس من العام الماضي.

أما اليورو فقد ارتفع بشكل استثنائي عند حدود هي الأعلى في حوالي أربع سنوات مسجلا 362 فلسا في نهاية شهر أغسطس بنسبة ارتفاع شهرية ملحوظة هي الأعلى في نحو 5 سنوات مضت، محافظا بذلك على مسار تصاعدي قوي يشهده سعر اليورو منذ أواخر العام الماضي، كما تواصل تحركاته المحسوبة على أساس سنوي اتجاها تصاعديا مسجلا أعلى زيادة سنوية في أربع سنوات وقدرها 7.2% بعدما كانت تسير في مسار تنازلي حين كان يشهد معدلات تراجع متتالية.

ووفق آخر بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية في نشرتها الاقتصادية عن شهر مايو بلغ إجمالي الدعم المنصرف 14.7 مليون دينار، منها حوالي 9.6 ملايين دينار إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية وإلى حليب ومغذيات الأطفال، بالإضافة إلى حوالي 5.1 ملايين دينار دعما لمواد البناء الأساسية التي يتم إنتاجها مثل الأسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد.

معدل النمو للمجموعات الرئيسية

بلغ معدل التضخم 1.2% في أغسطس مقارنة بمستويات الرقم القياسي العام للأسعار في نفس الشهر من العام الماضي نظرا لارتفاع المجموعات الرئيسية الخمسة باستثناء المجموعة الأولى التي انخفض رقمها القياسي بحدود 0.5%، وتضم هذه المجموعة ثلاثة مكونات رئيسية هي خدمات السكن والأغذية والمشروبات وكذلك الكساء والملبوسات، في الوقت الذي ارتفع فيه الرقم القياسي لباقي المجموعات الرئيسية، حيث كان أعلاها ارتفاعا المجموعة الثالثة التي تضم مكوني النقل والاتصالات حين ارتفعت بنسبة 7.1%، يليها المجموعة الرابعة التي تضم مكوني الأنشطة الترفيهية والمطاعم والفنادق مسجلة زيادة نسبتها 3.3%، ثم المجموعة الرئيسية الثانية التي تضم مكوني المفروشات المنزلية ومكون السلع والخدمات المتنوعة، حيث زادت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.9%، وأخيرا تأتي المجموعة الخامسة بأقل زيادة بين المجموعات الرئيسية نسبتها 1.6% للشهر الثاني على التوالي.

أما على أساس شهري فقد استقر الرقم القياسي للأسعار في كافة المجموعات الرئيسة الخمسة في أغسطس مقارنة بها في يوليو، باستثناء المجموعة الرئيسية الرابعة التي ارتفعت مستويات أسعارها بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5% مع زيادة بسيطة في أحد مكوناتها وهو الأنشطة الترفيهية والثقافية، واستقرار ملحوظ في مكون المطاعم والفنادق.

تحليل تحركات الرقم القياسي للأسعار في المجموعات الرئيسية الخمس

المجموعة الرئيسية الأولى تضم خدمات المسكن والسلع الغذائية والملبوسات، انخفض الرقم القياسي لهذه المجموعة في أغسطس بشكل طفيف على أساس سنوي لم يتجاوز 0.5%.

وقد استقر الرقم القياسي لأسعار خدمات السكن بشكل ملحوظ خلال الأربعة أشهر الماضية مسجلا 117 نقطة في أغسطس طبقا لسنة الأساس الجديدة 2013 التي اعتمدت مؤخرا، واستقر هذا المكون مع خمسة مكونات أخرى تدخل في تشكيل الرقم القياسي العام، بينما انخفض الرقم القياسي لمكون خدمات السكن بنسبة 2.3% على أساس سنوي.

المكون الثاني يضم السلع الغذائية والمشروبات وتشكل أحد عناصر المجموعة الرئيسة الأولى، ويلاحظ أن أحد المكونات الأربعة التي سجلت انخفاضا شهريا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.5%، ليبلغ رقمها القياسي 107 نقاط في أغسطس طبقا لسنة الأساس المعتمدة 2013، بذلك الأداء تراجعت مستويات الأسعار في عناصر السلع الغذائية والمشروبات بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته 0.5% على أساس سنوي.

المكون الثالث في هذه المجموعة الرئيسية هو مجموعة الكساء والملبوسات، وقد تراجع الرقم القياسي لهذا المكون في أغسطس بنسبة طفيفة قدرها نصف% وهي مازالت الأكبر تراجعا بين المكونات الأربعة التي شهدت تراجعا شهريا، وقد سجل الرقم القياسي 106.7 نقاط بنهاية أغسطس، إلا أن مستويات الأسعار في هذا المكون ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.4% في أغسطس.

المجموعة الرئيسية الثانية تضم سلع المفروشات المنزلية وبعض السلع الأخرى والخدمات المتنوعة، سجل مستوى التضخم في هذه المجموعة 2.9% مقارنة بمستويات أسعارها في نفس الشهر من العام الماضي، في الوقت الذي استقرت أسعارها على أساس شهري مع ارتفاع طفيف لمكونات السلع والخدمات المتنوعة، واستقرار لأسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة على أساس شهري.

المكون الأول في هذه المجموعة المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، استقر الرقم القياسي لهذا المكون ومازال أحد المكونات الخمسة التي لم تشهد أسعارها تغيرا على أساس شهري في أغسطس، حين فاق رقمها القياسي 115 نقطة طبقا لسنة الأساس 2013، بذلك بلغ معدل التضخم في هذا المكون 3.5% بنهاية أغسطس على أساس سنوي.

وتضم المجموعة الرئيسية الثانية أيضا بعض أنواع من السلع والخدمات المتنوعة الأخرى، مازال الرقم القياسي لهذا المكون دون 105 نقاط في أغسطس، مع تحسن نسبي في مستويات أسعاره على أساس شهري، في حين بلغ مستوى التضخم بنهاية أغسطس في عناصر السلع والخدمات المتنوعة على أساس سنوي 2.2% للشهر الثاني على التوالي.

المجموعة الرئيسية الثالثة تضم مكوني خدمات النقل والمواصلات بالإضافة إلى مكون الاتصالات أيضا، وقد انخفض الرقم القياسي لهذه المجموعة على أساس شهري بشكل طفيف لم يتجاوز 0.5% نظرا لتراجع بسيط في الرقم القياسي لكلا المكونين اللذين يشكلان هذه المجموعة وهما النقل والاتصالات، وبرغم ذلك وصل معدل التضخم على أساس سنوي في هذه المجموعة الرئيسية إلى 7.1% مقارنة بمستويات لأسعار في هذه المجموعة في أغسطس العام الماضي وفق سنة الأساس الجديدة.

استمر الرقم القياسي لمكون خدمات النقل في التراجع على أساس شهري ولو بنحو طفيف حتى وصل إلى 117.8 نقطة في أغسطس مسجلا انخفاضا شهريا لم يتجاوز نصف%، ويلاحظ أن مستويات الأسعار في هذا المكون بدأت تسير في اتجاه تنازلي بشكل نسبي خلال الأشهر القليلة الماضية من العام، لكنها تفوق الرقم القياسي لهذا المكون في العام الماضي حيث يصل معدل التضخم في نهاية شهر أغسطس إلى 15.5% مقارنة بمستوى الأسعار على أساس سنوي، أي قبل قرار رفع أسعار البنزين والمحروقات أخر العام الماضي.

وقد تراجع الرقم القياسي لمكون أنشطة الاتصالات مسجلا 99.6 نقطة بنهاية شهر أغسطس أي بانخفاض شهري طفيف لم يتخط نصف%، ويعد بذلك أحد المكونات الأربعة التي سجلت التراجع الشهري الطفيف في مكونات الرقم القياسي العام. كذلك انخفض الرقم القياسي لمكون الاتصالات بنسبة 1.3% على أساس سنوي حيث سجلت مستويات أسعاره انخفاضا عن شهر أغسطس من العام الماضي.

المجموعة الرئيسية الرابعة تشمل السلع والخدمات الترفيهية والثقافية والفنادق والمطاعم، وقد بلغ مستوى التضخم في هذا المجموعة 3.3% مقارنة بمستويات أسعار هذه المجموعة في أغسطس العام الماضي، مع ارتفاع سنوي لأسعار مكوناتها، وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المجموعة بشكل طفيف لم يتجاوز 0.5% أي أنها المجموعة الوحيدة بين المجموعات الخمس التي سجلت ارتفاعا.

وصل الرقم القياسي لمجموعة الأنشطة الترفيهية والثقافية إلى 101.7 نقطة بنهاية أغسطس وفقا لسنة الأساس الجديد 2013، ليسجل ارتفاعا شهريا يقترب من 0.8% وهو الأعلى بين باقي مكونات الرقم العام في أغسطس بعد أن حافظت مستويات الأسعار في هذا المكون على مستوياتها خلال الشهرين السابقين له، في حين وصل معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي لمستويات أسعار الأنشطة الترفيهية والثقافية 4.2% بنهاية أغسطس.

أما الرقم القياسي العام لمكون الفنادق والمطاعم فقد استقر عند حدود تزيد قليلا على 119 نقطة في أغسطس وهو أكبر رقم قياسي بين باقي المكونات الأخرى، وتشهد مستويات أسعاره بذلك استقرارا شهريا للشهر الثالث على التوالي، وقد بلغ معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار هذا المكون 2.6% على أساس سنوي، وهو معدل متوسط نسبي مقبول مقابل معدلات التضخم المحسوبة على أساس سنوي في باقي المكونات الأخرى.

المجموعة الرئيسة الخامسة تلبي حاجات الأفراد من الخدمات الصحية والتعليم، ويعد معدل التضخم في مستويات الأسعار هذه المجموعة هو الأدنى بين المجموعات الأخرى، مسجلا 1.6% مقارنة بمستويات أسعارها نفس الشهر من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع سنوي ملحوظ بنهاية أغسطس في الرقم القياسي لمكون التعليم في الوقت الذي مازالت مستويات الأسعار في مكون الصحة تشهد تراجعا نسبيا على أساس سنوي. إلا أن قد استقرت مستويات الأسعار في هذا المجموعة على أساس شهري.

ومازال الرقم القياسي لمكون مجموعة الخدمات التعليمية بنهاية أغسطس متخطيا 117 نقطة ليأتي بذلك ثاني أكبر رقم قياسي بين باقي مكونات الرقم العام، ولم تشهد مستويات الأسعار في مكون التعليم تغيرا خلال الثلاثة أشهر الماضية، في حين يفوق معدل التضخم لهذا المكون بنهاية يوليو 3.6% أعلى أساس سنوي أي ثالث أعلى معدل تضخم محسوب على أساس سنوي بين المكونات الاثني عشر للرقم القياسي العام، حيث يأتي بعد معدل التضخم في خدمات النقل والأنشطة الترفيهية.

وقد استقر الرقم القياسي لمكون الخدمات الصحية خلال شهري أغسطس ويوليو مسجلا 103 نقاط طبقا لسنة الأساس 2013، في حين يلاحظ تراجع في مستويات أسعار هذا المكون بأقل من 1% على أساس سنوي مواصلة تسجيل معدلات تراجع وإن كانت أقل حدة.