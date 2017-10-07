«زين»: الحملة جزء لا يتجزأ من إستراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية





أطلقت شركة زين حملتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي «#زين_بالوردي» للسنة العاشرة على التوالي، والتي تأتي هذا العام بشراكة مع البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي التابع لوزارة الصحة، ومستشفى السلام الدولي، وذلك بهدف المساهمة بتوعية السيدات حول أهمية الكشف المبكر في التصدي لسرطان الثدي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذه الحملة التي استمرت على مدى السنوات العشر الماضية تعتبر جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تأتي تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي حول العالم في أكتوبر من كل عام.

وتهدف الحملة بشكل أساسي إلى المساهمة في نشر التوعية الإيجابية حول سبل الوقاية من المرض، وذلك استنادا إلى الأهداف الرئيسية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية رسميا للوقاية من سرطان الثدي، وأهمها فحص الماموجرام الدوري للكشف المبكر عن المرض في مراحل مبكرة.

وأوضحت «زين» أن حملتها الجديدة ترتكز على نشر الرسائل التوعوية للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي طوال شهر أكتوبر، ومنها النصائح الطبية المصورة بالتعاون مع شركائها، بالإضافة إلى نشر مجموعة من التجارب المصورة لكل من الناشطة هبة الأنصاري والناشطة شوق العثمان، وهما من محاربات السرطان اللاتي تغلبن على المرض بنجاح، وتستعرضان تجربتهما في محاربته مع الجمهور بشكل مبتكر، وستقومان أيضا بإلقاء ندوة توعوية لطلبة وطالبات جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا حول أهمية الفحص المبكر في التغلب على المرض.

وأضافت الشركة أن الحملة تتضمن أيضا برنامجا متكاملا يستهدف توعية موظفات زين بشكل خاص، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات التي ستنظمها الشركة خصوصا لهن، والتي بدأت بزيارة ميدانية لكل من مركز حسين مكي الجمعة ومركز الشيخة بدرية الأحمد الجابر الصباح، إلى جانب فعالية ستقام في مقر الشركة لتشجيعهن على إجراء الفحص المبكر لهن ولمن يحببن.

وأكدت «زين» حرصها على إقامة الشراكات مع المراكز الطبية الرائدة من القطاعين العام والخاص المتمثلة في البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي التابع لوزارة الصحة ومستشفى السلام الدولي، حيث ستثري هذه الشراكات من المحتوى الطبي الخاص بالحملة وتضيف مرجعا شاملا يضم فريقا متخصصا من أطباء واستشاريين وخبراء في مجال الصحة العامة وصحة السيدات.