المزيدي: المشاريع العقارية في بريطانيا والإمارات تحظى بإقبال كبير من الكويتيين

الأباصيري: سنطرح في المعرض مشروعات مميزة بتركيا وإنجلترا





تستعد شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات لإطلاق «معرض العقارات الكويتية والدولية» خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل في فندق الريجنسي-البدع، بمشاركة نحو 35 شركة كويتية وخليجية.



وتقدم «إكسبو سيتي» هذا المعرض مجموعة متميزة من المشاريع سيصل عددها إلى أكثر من 150 مشروعا عقاريا في مختلف وأفضل الدول حول العالم، لاسيما مشاركة أبرز الشركات العقارية في السوق المحلي، والتي تربعت على عرش الشركات العقارية الرائدة في الكويت لتقديم أفضل ما لديهم من مشاريع عقارية عملاقة «حصريا» خلال فترة المعرض.

وتؤكد «إكسبو سيتي» على قدرتها الدائمة على جمع أفضل الشركات العقارية المحلية والعالمية، وتجلب معهم مشاريع عملاقة تليق بسمعة الشركات والمعرض، وان أغلب المشاريع التي ستقدم ستكون الأولى من نوعها في تاريخ المعارض العقارية، منها عقارات وفلل وشقق وشاليهات وأراض.

المزيدي العقارية

تتميز «المزيدي العالمية العقارية» بمشاريع متميزة تقدمها خلال فترة المعرض، ولاسيما مشاركتها الدائمة في المعرض وحصولها على أفضل نتائج من بيع نسب كبيرة من مشاريعها، اذ تعتبر المزيدي من ضمن الشركات الناجحة في التقديم أفضل وأميز المشاريع العقارية التي تناسب الشرائح كافة.



وأكد رئيس مجلس الادارة في الشركة محمد ابراهيم المزيدي على نجاح الشركة في المملكة المتحدة بريطانيا خلال الوقت الراهن، لافتا إلى أن هذا النجاح جاء بسبب الخطط التي وضعتها الشركة والتي لم تؤثر على عقارات المملكة المتحدة بريطانيا.



وذكر المزيدي انه تم انجاز نسبة كبيرة من مشاريع الامارات، والسير قدما في الخطة المستقبلية لمشاريع الشركة هناك، لافتا إلى أن المشاريع العقارية في كل من بريطانيا والامارات تحظى بإقبال كبير من قبل المستثمرين العقاريين الكويتيين، وكثرة توجه أغلب الشعب الكويتي لهذه الدول من حيث السياحة والاستثمار.

كي بي آر العقارية

أعلنت شركة كي بي آر العقارية مشاركتها في المعرض، وقال المدير التنفيذي في الشركة حسين الأباصيري عن هذه المشاركة، إن الشركة لديها العديد من المشاريع المميزة منها ما هو ملك للشركة ومنها ما هو تسويق حصري داخل دول مجلس التعاون الخليجي في كل من تركيا وانجلترا، وان الشركة ستطرح في المعرض العديد من المشروعات في تركيا وإنجلترا ومنها مشروعان في مدينة إسطنبول الأوروبية بمنطقة بهشا شهير.



ولفت إلى أن المشاريع تتميز بفخامة التشطيبات والتسليم الفوري وسهولة وارتياحية بالأقساط، موضحا ان الشركة ستطرح في المعرض أيضا مشروع فلل المروج وهو ملك للشركة بمنطقة يلوا الساحرة ويعد المشروع من افضل المشاريع بالمنطقة لما يضمه المجمع من مساحات مختلفة من الفلل ذات الخصوصية ولكل من الفلل حديقتها وإطلالاتها المباشرة على البحر على الطراز العصري.



وأكد ان كل هذه الأمور توفر لجميع العملاء الراحة والخصوصية التي تناسب جميع الأذواق للعملاء مع اطلالات مباشرة على بحر مرمرة وإطلالات مباشرة على إسطنبول ويتميز المشروع باحتوائه على جميع الخدمات التي تلبي راحة العميل ووجود خدمات فندقة داخل المشروع، ما يتيح للملاك الاستثمار الجيد داخل المشروع والحصول على اعلى نسبة ايجار في حالة رغبة عملائنا في ايجار وحداتهم واستثمارها والاستفادة من مدخولها السنوي.