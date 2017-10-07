قال بنك الائتمان الكويتي إن عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت في سبتمبر الماضي للقروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة بلغت 522 قرضا بقيمة15.7 مليون دينار كويتي (نحو 8ر51 مليون دولار أمريكي).

وأضاف البنك في إحصائية متخصصة صادرة عنه اليوم السبت أن تلك القروض تضمنت 29 قرضا لبناء قسائم خاصة بمبلغ قدره1.9 مليون دينار (نحو6.2 مليون دولار امريكي) ومبلغ منصرف ب1.3 مليون دينار (نحو 4 ملايين دولار امريكي) و78 قرضا لبناء قسائم حكومية بمبلغ قدره 3ر5 مليون دينار (نحو 17 مليون دولار امريكي) ومنصرف ب 5ر7 مليون دينار (نحو 23 مليون دولار امريكي).



وذكر أن 65 قرضا لشراء بيوت بمبلغ مقرر قدره أربعة ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار امريكي) ومنصرف ب 6ر3 مليون دينار (نحو 11.8 مليون دولار امريكي) مبينا أن أعمال التوسعة والترميم للسكن الخاص تضمت اربعة قروض بقيمة مقررة بلغت 146 ألف دينار (نحو 481 الف دولار امريكي) ومبلغ منصرف قدره 106 آلاف دينار (نحو 349 الف دولار امريكي).



وبين أن توسعة وترميم البيوت الحكومية شملت 73 قرضا بقيمة مقررة قدرها 8ر1 مليون دينار (نحو 9ر5 مليون دولار امريكي) ومبلغ منصرف قدره 6ر1 مليون دينار (نحو 2ر5 مليون دولار امريكي) موضحا أن منح ذوي الإعاقة شملت 272 قرضا بقيمة مقررة قدرها 3ر2 مليون دينار (نحو 5ر7 مليون دولار امريكي) صرفت كاملة.



وفيما يتعلق بقروض المحفظة أشار البنك في إحصائيته إلى أن عددها بلغ 20 قرضا بمبلغ مقرر قدره 197 ألف دينار (نحو 650 الف دولار امريكي) في حين بلغ المنصرف منها 190 ألف دينار (نحو 627 الف دولار امريكي) توزعت على 15 قرضا للتوسعة والترميم بمبلغ مقرر 147 الف دينار (نحو 485 الف دولار امريكي) ومنصرف ب 155 ألفا (نحو 511 الف دولار امريكي).



وأوضح البنك أن القروض شملت أيضا خمسة للترميم بمبلغ قدره 50 ألف (نحو 165 الف دولار امريكي) ومنصرف ب 35 ألفا (نحو 115 الف دولار امريكي).



ويعد بنك الائتمان الكويتي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت اشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان طبقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2007 ويتولى منح القروض الإسكانية للمواطنين إضافة إلى خدمات أخرى.