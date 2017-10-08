الرعاية خطوة من «زين» لدعم القطاعات الطبية والصحية والمساهمة في تطويرها





أعلنت زين الكويت عن رعايتها للمؤتمر الكويتي الطبي الأول للاختراعات والابتكارات الطبية، والذي نظمته جمعية الجراحين الكويتية للمرة الأولى في الفترة من 28 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر بفندق الجميرا، وذلك تحت رعاية وحضور وزير الصحة د.جمال الحربي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ورئيس جمعية الجراحين الكويتية د.سلمان الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لهذا المؤتمر أتت تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه القطاع الصحي، حيث تهدف الشركة من خلالها إلى تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات الصحية الرائدة في الكويت، سواء الحكومية منها أو الخاصة، بهدف المساهمة في تطوير مختلف القطاعات الصحية وتعزيز الوعي الصحي لدى فئات المجتمع المختلفة.

وأوضحت زين أن الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في مجموعة زين مالك حمود قام بالمشاركة في الحلقة النقاشية التي جاءت بعنوان «قصص حول الابتكار في الكويت»، حيث ألقى الضوء على الدور الكبير والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير التقنيات الطبية الحديثة.

وبينت الشركة أن حمود ركز في الحلقة النقاشية على إمكانية اتباع نماذج جديدة في هذا المجال للمساهمة في تقليص التكاليف، وتعزيز كفاءة الأجهزة والآلات الطبية، ومراقبة بيانات المرضى لاسلكيا، بالإضافة إلى تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتدريب الأطباء الجدد، وهو لن يأتي إلا بالاستغلال الجيد لقدرات تكنولوجيا المعلومات الهائلة التي تقدمها شبكات الاتصالات الحديثة.

وأفادت زين بأنها تواجدت أيضا من خلال تخصيصها لركن خاص بالشركة في قاعة المؤتمر، والذي قامت من خلاله بتعريف الزائرين على مجموعة من عروضها التسويقية الخاصة على باقاتها المختلفة، والتي خصصتها حصريا للمشاركين في المؤتمر من الأطباء والجراحين والاستشاريين والهيئات التمريضية وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، وذلك كمساهمة منها في تقديم الدعم والتقدير اللازمين لمن يزاولون هذه المهنة الإنسانية.

وأشارت الشركة إلى أن المؤتمر قد تخلله مجموعة من ورش العمل والحلقات النقاشية التي هدفت إلى تدريب الأطباء الجدد وصقل خبراتهم وتعريفهم بطرق التعامل مع الحالات المرضية الصعبة، بالإضافة إلى التعرف على آخر التطورات التي توصل إليها الطب الحديث في التقنيات الجراحية، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للأطباء من مختلف التخصصات للاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والعملية في المجالات الجراحية المختلفة، وذلك للمساهمة في تطوير هذا القطاع الجوهري في الدولة.

وأوضحت الشركة أن هذه الرعاية هي امتداد للعديد من الرعايات والشراكات التي تستمر الشركة في عقدها مع مختلف الجهات في المجتمع بما يخدم أهدافها الاستراتيجية، وهي خطوة منها لدعم القطاعات الطبية والصحية والمساهمة في تطويرها لتعزيز الصحة العامة في المجتمع، حيث إن تبنيها لمثل هذه المبادرات ما هو إلا ترجمة فعلية لاستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة وخاصة في القطاع الصحي.