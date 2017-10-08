الهاشل: البرنامج مشروع وطني لتنمية الكوادر البشرية الكويتية والارتقاء بقدراتهم





استقبل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د. محمد الهاشل خريجي الدفعة الخامسة لبرنامج «توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي»، حيث هنأهم على استكمالهم البرنامج بنجاح وأعرب لهم عن أمله وتطلعاته لهم بمزيد من النجاح والتوفيق مع بدء مشوارهم الوظيفي في وحدات القطاع المصرفي الكويتي.

وفي هذا السياق، أكد الهاشل أن البرنامج الذي جاء بمبادرة من البنك المركزي ومشاركة البنوك الكويتية، يعد مشروعا وطنيا يساهم في تنمية الكوادر البشرية الكويتية وتطوير قدراتها لرفع كفاءتها من خلال تأهيل حديثي التخرج والارتقاء بقدراتهم للمساهمة في مواصلة تطوير الصناعة المصرفية بالكويت.

وأضـــــاف الهاشـــل: «البرنامج التدريبي يعتبر خطوة طموحة في مسيرة القطاع المصرفي لاستقطاب الخريجيـــن الكويتييــــن وتوظيفهم، حيث يقـــدم البرنامج التدريبي المتميز محتويات مميزة أعدت بعناية خاصة لتلبية متطلبات التطور في احتياجات القطاع المصرفي، وبحيث تشكل مخرجات هذا البرنامج رافدا لتوفير الاحتياجات البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في القطاع المصرفي المحلي».

وأوضح أن البرنامج يشتمل على محاضرات، وتدريب الكتروني، والتدريب الميداني في البنك المركزي، وفي البنوك الكويتية والتدريب الميداني خارج الكويت لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية مرموقة، مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وسنغافورة، وقطر، والمملكة العربية السعودية.

واختتم الهاشل كلمته لخريجي الدفعة الخامسة لبرنامج «توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي»، بحث الخريجين على مواصلة بذل الجهد والعطاء في مشوارهم الوظيفي، داعيا لهم بمزيد من التوفيق والنجاح.