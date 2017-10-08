البرنامج يعمل على خلق جيل من رواد الأعمال للمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي





أعلنت شركــــة علــي عبدالوهاب المطوع التجارية عن رعايتها للموسم الثالث من برنامج «فكرة» لتطوير الأعمال، وهو برنامج تدريبي مكثف يوفر لرواد الأعمال الأدوات اللازمة لتطوير أفكارهم وإنشاء مشروعهم الخاص.

وانطلق البرنامج، الذي تنظمه شركة كيوبيكال سيرفيسيز لحاضنات الأعمال للسنة الثالثة على التوالي، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، وذلك يوم 1 أكتوبر بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين وهم وزارة الدولة لشؤون الشباب والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الرعاة المساهمين في البرنامج وهم الرعاة البلاتينيين شركة الحمراء العقارية وشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، والرعاة الذهبيين بنك الخليج، المركز المالي الكويتي، وشركة لكزس للسيارات إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، والبرنامج تحت إدارة وتنفيذ شركة كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الأعمال.

وعلى هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمناسبة انطلاق برنامج «فكرة»، قال خالد المطوع نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية: بداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على برنامج «فكرة» الذين أتاحوا لنا الفرصة بأن نكون من الرعاة لهذه المبادرة الشبابية الاقتصادية الواعدة، إننا نحرص دائما في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية على دعم المبادرات الاقتصادية لاسيما تلك المتعلقة بتطوير قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم في القطاع الاقتصادي وإدارة الأعمال، لأننا نؤمن بإمكاناتهم وابتكاراتهم الخلاقة الكفيلة بإحداث الفرق الإيجابي وتطوير مختلف قطاعات الدولة.



شكرا لجميع الحضور والمبادرين الذين سنعمل وإياهم على تمكين قدرات شبابية طموحة وأفكار هادفة لمستقبل الكويت الاقتصادي على أمل أن نرى هذه المشاريع حقيقة على أرض الواقع قريبا.

ويعمل برنامج «فكرة» على خلق جيل من رواد الأعمال للمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قد وصلت نسبة المشاريع التي تم إنشاؤها في الموسم الأول منه إلى 33%، أما بالنسبة إلى المشاريع التي هي في مناقشات متقدمة مع المستثمرين فوصلت نسبتها إلى 40%، وفي الموسم الثاني الذي انتهى في 9 مايو 2017 (40%) من المشاريع المشاركة في مرحلة حيز التنفيذ والمتوقع أن تصل النسبة إلى ما لا يقل عن 80%.