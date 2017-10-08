أطلقت Ooredoo الكويت راوتر Netgear الجديد الذي يعد أفضل وأسرع جهاز راوتر متنقل على مستوى العالم ويباع حصريا في Ooredoo، ويعد هذا الراوتر ثورة في مجال الاتصالات، حيث إن مستخدمي الجهاز سيتمتعون بتجربة أول جهاز في العالم المزود بأقصى سرعة تحميل وهي GBPS 1 والتي تعطيهم تجربة تصل الى آفاق جديدة لا مثيل لها.

وأعربت Ooredoo الكويت عن فخرها بكونها الشركة الأولى والوحيدة في الكويت التي تطرح هذا الجهاز، حيث يعد ذلك استكمالا لمسيرتها بتقديم الأفضل والأحدث في مجال تكنولوجيا الاتصالات لإثراء تجربة عملائها.



يجمع هذا الجهاز بين سرعات تحميل فائقة السرعة CAT 16 LTE 4-band Carrier Aggregation و4x4 Mimo في جهاز واحد، والذي يوفر أفضل تجربة اتصال بالإنترنت.

يتمتع الجهاز ببطارية تدوم طوال اليوم، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها كشاحن منفصل لأجهزة أخرى.

يذكر أن السرعة التي يقدمها الجهاز تسهل على العملاء استخدام أحدث أنواع تكنولوجيا الاتصالات مثل الواقع الافتراضي (Virtual Reality) والفيديو عالي النقاوة Ultra High Definition بالإضافة إلى تحميل الملفات ذات السعة كبيرة بسرعة ملحوظة، وغيرها من التقنيات الحديثة المتوقع طرحها في السوق في المستقبل القريب.