3 طلاب فازوا بجوائز «أبل».. آيفون 7 بلس وآيباد برو وآبل ووتش





استضاف بنك الخليج الفائزين الثلاثة في السحب الشهري التاسع لحساب red لهذا العام، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك، يوم الإثنين الماضي، حيث كان في استقبالهم كل من منال بركات مديرة الخدمات المصرفية لحساب red ومحمد العتيبي مدير الاتصال المؤسسي للترحيب بهم وتسليمهم جوائزهم.



وقد تم الإعلان عن الفائزين خلال السحب الذي تم إجراؤه في 28 سبتمبر الماضي، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة، وأثمر سحب red عن الإعلان عن ثلاثة طلاب فازوا بجوائز «آبل» وهم: دهيم مصبح دهيم الماجدي «آيفون 7 بلس»، علي سيد أحمد الحداد «آيباد برو»، حسنه ربيعان مطلق السبيعي «آبل ووتش».



وصمم حساب red من بنك الخليج خصيصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات من تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، ومن دون شرط وجود حد أدنى لفتح الحساب.



ويحصل حاملو حساب red على فرصة دخول السحوبات الشهرية تلقائيا عند تحويل إعاناتهم الطلابية للفوز بجوائز «آبل» القيمة، وتستمر السحوبات حتى يناير 2018.



وستكون على النحو التالي: 23 أكتوبر، 20 نوفمبر، 11 يناير 2018.

ويمنح حساب red عملاءه العديد من المزايا، من بينها فرصة الفوز بسيارة فيات C500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية. كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة دينارين لدى صالات العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع.



علاوة على ذلك، يحصل العملاء على فرصة التسوق حصريا مع «ادفعلي» من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهي الشركة المتخصصة في تقديم صندوق البريد لخدمات التسوق عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني https://kw.edfa3ly.co/GulfBank.