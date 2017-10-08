برنامج المسابقة يهدف إلى اكتشاف المواهب المحلية الواعدة وتنميتها لقيادة مسيرة التحول الرقمي في الكويت





عبدالرحمن خالد

أعلنت شركة «هواوي تكنولوجيز- الكويت»، إطلاق مسابقة مهارات تقنية المعلومات والاتصالات 2017، بشراكة استراتيجية مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.



ويهدف برنامج المسابقة إلى اكتشاف المواهب المحلية الواعدة في تقنية المعلومات والاتصالات من طلاب الجامعات، والعمل على تنميتها وإعدادها بما يتناسب مع أحدث العلوم التقنية وآخر مستجدات عالم التكنولوجيا، وتماشيا مع التزام «هواوي» بدعم رؤية الكويت لعام 2035، لنمو الصناعات الحيوية والاستراتيجية الرقمية الحكومية.



وتقام هذه المسابقة للمرة الأولى في الكويت، وتعتبر مبادرة مهمة على صعيد رفع مستوى الخبرات والمهارات التي ينبغي توافرها لدى خبراء قطاع تقنية المعلومات والاتصالات مستقبلا، والذين يتوقع منهم لعب دور أساسي في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحفيز عجلة نمو القطاعات الحيوية في الكويت، وبناء اقتصاديات مستدامة قائمة على المعرفة، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث الحلول والخدمات التقنية.



وسجل طلاب من الجامعات الرائدة في الكويت للمشاركة في المسابقة ومن المتوقع تسجيل المزيد من الطلاب في الأيام المقبلة.



وسيخضع المشتركون جميعهم لاختبارات صارمة، على أن يتأهل 15 طالبا منهم للمنافسة في نهائيات الكويت التي تقام بين 5 و10 نوفمبر.



وسيمنح أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الكويت، فرصة للسفر إلى مقر «هواوي» في مدينة شينزن بالصين، حيث ستقام المرحلة النهائية من المسابقة بين 11 و15 ديسمبر.



وقال الرئيس التنفيذي في شركة «هواوي تكنولوجيز الكويت»، تريفور ليو: نحن فخورون جدا بإطلاق هذه المسابقة، التي تهدف إلى قيادة الابتكار، وتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من السكان المحليين، في تعاون وثيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ما يؤدي إلى تطوير قدرات الجامعات الكويتية وأصحاب المصلحة الآخرين ونتمنى لقادة تكنولوجيا الغد كل النجاح، ونهنئهم على كونهم في طليعة الابتكار، في وقت تدخل فيه الكويت عصرا رقميا جديدا.



حضر حفل الإطلاق، كبار المسؤولين من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت، وجامعة الكويت، والجامعة الأميركية في الكويت، وجامعة الشرق الأوسط الأميركية، والكلية الأسترالية في الكويت، وممثلو وسائل الإعلام والإدارة العليا لشركة هواوي تكنولوجيز الكويت.

وسيتم منح الفريق الأكثر تفوقا جائزة نقدية قدرها 30 الف دولار، بينما يحصل الفريقان التاليان على المركزين الثاني والثالث.



وستحصل الفرق السبعة المشاركة على جوائز التميز، في حين سيتم تكريم 6 مدربين و5 مؤسسات أكاديمية ومنح لقب «المدرب المميز» و«أفضل أكاديمية».



ويحصل الفائزون في نهائيات الكويت على فرص تدريبية ووظيفية في شركة هواوي ضمن مجموعة الأعمال المؤسسية، حيث سيتعرفون على مزيج من التقنيات المبتكرة، بما في ذلك الحوسبة السحابية، والشبكات المعرفة بالبرمجيات (SND)، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء.



وستتاح الفرصة للفائزين أيضا للتفاعل مع خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مختلف القطاعات الحكومية والنفط والغاز والخدمات المصرفية.



إضافة إلى مكافأة جميع الفائزين في المسابقة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية المقدمة من «هواوي».



ومازالت فرصة المشاركة في المسابقة متاحة للطلاب المهتمين، وذلك عن طريق التسجيل عبر الإنترنت حتى 10 أكتوبر 2017 من خلال الموقع الإلكتروني www.huaweiacad.com.