بورحمة: البنك يحرص على تلبية احتياجات العملاء بما يقدمه من حلول مصرفية حصرية وخدمات مميزة





تحت شعار «سحب الميغا»، نظم بنك وربة يوم الخميس الماضي، في فرعه الكائن في منطقة الشهداء، خمسة سحوبات منها ما يتعلق بحملات ترويجية كان قد أطلقها بنك وربة في وقت سابق من هذا العام بالإضافة إلى سحوباته الشهرية وهي: سحب حملة استخدام البطاقات الائتمانية لفصل الصيف «اصرف ما في الجيب.. يأتيك الجيب»، سحب السنبلة الشهري، السحب على رحلة سفر الخاصة بحملة تحويل الراتب، السحب الخاص باستخدام تطبيق وربة اونلاين، وسحب «فاتورة اسكبرس»، وذلك كان بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وفريق عمل بنك وربة.

وحول مبادرة بنك وربة، تحدث مهند بورحمة مدير إدارة تطوير المنتجــــات وشرائح العملاء في بنك وربة: يسرنا أن نلتقي بعملائنا في فعالية «سحوبات الميغا»، التي نحرص من خلالها على مكافـــأة عملائنا بجوائز قيمة.

وبموجب هذه السحوبات المتنوعة، تم الإعلان عن 21 رابحا من عملائنا ممن شملتهم الحملات الخاصة بهذه السحوبات.

ان مبادرة بنك وربة هذه تندرج ضمن جهوده للمحافظــــة على رضــــا العملاء بأن يكون خيارهم الأول للعمليات المصرفية الإسلامية وهو يدأب جاهدا على تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بما يقدمه من حلول مصرفية حصرية وخدمات مميزة.

وجاءت جائزة حملة استخدام البطاقات الائتمانية «اصرف ما في الجيب.. يأتيك الجيب» من نصيب ناصر محمد سعد السهلي، أما سحب السنبلة الشهري، فقد أعلن عن 13 فائزا بإجمالي جوائز يبلغ قيمتها 30 ألف دينار موزعة كالتالي: 10 آلاف دينار للفائزة الأولى منار حسن أحمد الأنصاري، و5 آلاف دينار للفائزين الثاني والثالث فهد حمد منصور الحيان وكميلة ضاري طخاخ الجشعمي، وألف دينار للفائزين العشرة: غدير مزعل كهيان العويرضي، عبدالله مداد عياد العازمي، عبدالله راشد اجفين الفضلي، عامر علي خلف طويان، سامية إبراهيم السيد مصطفى، عبدالله شليويح عبدالله العجمي، مريم احمد علي بوخوه، مناع محمد فهيد العجمي، عبدالله فلاح غنام العازمي، هنادي محمد فهمي الحلبي.

وفيما يتعلق بحملة الراتب التي تتضمن سحبا ربع سنوي على رحلة سفر مميزة تصل تكلفتها لغاية 5000 دينار والتي كانت من نصيب ناصر مزعل فهد الشمري.

أمـــا حملـــة «وربـــة اونلاين» والتي كان قد أطلقها البنـك لتشجيع العملاء على استخدام تطبيق البنك الالكتروني لإنجــاز معاملاتهم المصرفية بيسر ومرونة، حيث يكافئ مستخدمي تطبيقه بتتويج رابح شهــري بقيمة 500 دينار عبر سحب الكتروني والتي كانت من نصيب عبدالله محمد عبدالرحمن العازمي.

وفيما يتعلق بتتويج خمســة رابحين بقيمــــة فاتورة الهاتف النقال ضمن سحوبات الخدمة الالكترونية «فاتورة اكسبريس» والتي تسمح للعملاء بتسديد قيمة فواتيرهم للنقال عبر تطبيقه الالكتروني، فقد كانت من نصيب كل من: يوسف سعد مرزوق العازمي، نايف عيسى سلامة العنزي، مهند محمد سعيد أحمد، براك محمد ماطر الشمري، مبخوت هادي مبخوت العجمي.