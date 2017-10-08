الشعباني: أنظمة أسيكو للبناء تمكن العملاء من تنفيذ مشاريعهم بمرونة عالية تناسب كل التصاميم المعمارية





أعلنت شركة اسيكو للصناعات وشركة اسيكو للإنشاءات مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل في فندق الريجنسي - البدع.

وقال مدير العمليات الفنية في الشركة المهندس مازن الشعباني إن الشركة ستقوم بعرض منتجاتها من الخرسانة الخلوية في جناحها المميز من الطابوق الأبيض العازل الذي يتميز بخاصية التشابك، بالإضافة إلى الأعتاب المسلحة التي تحمل عدة اشكال ومقاسات والمستخدمة والأبواب والشبابيك والتي تلائم احتياجات المقاولين وأصحاب القسائم والشركات الكبرى والمتخصصة في مجال البناء الحديث.



وتابع: لا تكتفي اسيكو بعرض المواد الخاصة في البناء بل ستقدم أيضا نظام اسيكو للبناء المتكامل باستخدام مواد بناء من الخرسانة الخلوية والمسلحة التي تتيح الفرصة لأصحاب القسائم والمشاريع الاستثمارية بتنفيذ مشاريعهم بمرونة عالية لتناسب كل التصاميم المعمارية.



وبين الشعباني أن الشركة تتطلع من خلال المشاركة في المعرض بطرحها لموادها الأحدث في الشرق الأوسط والمكونة من الخرسانة الخلوية ذات المميزات العالية جدا المنافسة لغيرها من المنتجات.

ولفت الشعباني إلى أن السوق الكويتي من أفضل الأسواق على مستوى منطقة الخليج العربي، حيث إن الكويت تقام بها الآن أقوى وأكبر المشاريع الإنشائية والملاحظ انه توجد طفرة كبيرة في عالم البناء الكويتي.

وأشار إلى أن أسيكو قامت بتنفيذ عدة مشاريع كبرى على الصعيدين المحلي والخليجي، فمثلا على الصعيد المحلي قامت بتنفيذ العديد من المشروعات عن طريق شركة أسيكو للانشاءات باستخدام مواد اسيكو للبناء المتكامل، كالفلل السكنية للمواطنين الحاصلين على اراض سكنية من الدولة وايضا في مناطق العقيلة والمنقف وجنوب السرة (الشهداء) بالإضافة إلى مشاريع وزارة التربية والتي تضم عددا كبيرا من المدارس الحكومية ورياض الأطفال في مختلف مناطق الكويت.

أما على الصعيد الخليجي، بين الشعباني أن الشركة قامت بتوريد المواد الخاصة بتنفيذ عدة مشاريع في مدينة النخيل باستخدام نظام أسيكو للبناء المتكامل، كما قامت شركة اسيكو للصناعات بتوريد المواد كالطابوق والأعتاب عن طريق مصنعها في منطقة جبل علي في دولة الامارات والتي ساهمت في تنفيذ مشاريع عدة، منها مشروع نسيمة تاور وفندق جال دبي والذي يقع في شارع الشيخ زايد ولم تقصر المشاريع فقط في دبي، بل قامت أسيكو بتنفيذ مشروع فندق جال الفجيرة الذي يقع في الفجيرة وذلك باستخدام نظام أسيكو المتكامل في البناء.