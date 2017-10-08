عقدت جمعية إنجاز الكويتية جمعيتها العمومية السنوية الخميس الماضي، في المقر الرئيسي لشركة صناعات الغانم ببرج الحمرا، بحضور عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة إنجاز الكويتية، وليلى المطيري، الرئيس التنفيذي للجمعية، إلى جانب مشاركة الأعضاء والقائمين على أعمال الجمعية وهم: خالد فيصل المطوع، عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع وضاري البدر.

وقد تم خلال الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017، والتي أشارت إلى أن أعداد الطلبة المشاركين في البرامج التعليمية والتربوية التي تنمي المهارات الريادية لدى الشباب في ازدياد مستمر.

وأوضحت تقارير 2017 أنه قد تم تدريب ما يقارب 11 ألف طالب وطالبة، وذلك بفضل مساهمة ما يقارب 831 متطوعا من القطاع الخاص الذين يقدمون خلاصة خبراتهم المهنية في مجالات الثقافة المالية، والاقتصاد، والريادة وإدارة الأعمال.

وتم خلال الجمعية العمومية أيضا مناقشة التقرير المالي السنوي وكذلك الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات أرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم كمدقق قانوني للعام القادم.

وفيما يخص خطة إنجاز الكويتية للعام 2018، اقترحت الجمعية العديد من المبادرات شملت المزيد من الانتشار والتوسع في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من خلال تطبيق برامج إنجاز للمراحل التعليمية التالية: المتوسطة والثانوية والمعاهد والجامعات في جميع محافظات الكويت، وتعزيز ثقافة التطوع وتوفير المتطوعين ذوي الخبرة والكفاءة من مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الخبرة المهنية والعملية، وإشراك المزيد من الشركات والمؤسسات وتفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب ضم المزيد من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات في الفعالية السنوية لمسابقة «برنامج الشركة» الذي يعد من أهم البرامج التي تحظى بإقبال واسع من قبل الطلاب وتركز على المفاهيم الاقتصادية لإدارة الأعمال.