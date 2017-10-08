توقعات بنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% في 2017

55 دولاراً سعر متوقع لبرميل النفط خلال العام الحالي

قـال تقــرير بنك الكويت الوطني ان الأسواق والاقتصادات العالمية حافظت على استقرار مسارها دخولا في الربع الرابع من السنة مع ظهور بعض التغيرات البسيطة. فقد ارتفعت الأسهم لتحقق مستويات تاريخية أو تقترب من تحقيقها في بعض الأحيان كالأسهم الأميركية والألمانية والبريطانية. ويبدو أن وتيرة أسعار الفائدة قد بدأت بالارتفاع قليلا وببطء، ولكنها أقل مقارنة ببداية العام في بعض الاقتصادات المتقدمة. ولا يزال الدولار الأميركي يواجه ضغوطا، لاسيما أمام اليورو. أما أسعار النفط فقد استقرت قليلا خلال الأسابيع الماضية، إلا أنها متدنية مقارنة في السنة الماضية، بينما انقسمت آراء المحللين حول التوقعات المستقبلية. ولا تزال تقلبات الأسهم عند مستويات متدنية تاريخية، حيث عادت إليها بعد أن ارتفعت بشكل كبير في أغسطس وسبتمبر على اثر بعض التطورات السياسية وتهديدات كوريا الشمالية وأزمة الأعاصير الأميركية. وتقدر توقعات المحللين وتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو العالمي لهذا العام عند ما يقارب 3% إلى 3.5%. ومن المتوقع أن تسجل أميركا نموا بواقع 2% إلى 2.5% ومنطقة اليورو بواقع 2% والصين بواقع 6.5% أو أكثر واليابان بواقع 1% إلى 1.5%. فقد سجلت جميع تلك الدول ارتفاعا تجاوز 2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام أما الصين فقد سجلت ارتفاعا بلغ 6.9%. ويبدو أن نمو الدول جاء مواكبا للتوقعات أو أعلى منها إلى حد ما. واستقرت أسعار النفط بشكل جيد عند مستوى أعلى من 50 دولارا للبرميل (مزيج برنت) وبدأت مؤشرات التعافي بالظهور لنهاية العام، وذلك بعدما انقسمت التوقعات في منتصف العام ما بين تراجعها وانتعاشها. وتوقع التقرير أن يصل متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل هذ العام، حيث قد تكون عاملا جيدا للأسهم الخليجية بعد أن فرضت عليها الكثير من الضغوط. كما توقع أن تستقبل الأسعار دعما من قوة الطلب على النفط وقرار دول أعضاء أوپيك وخارجها. ومن هذا المنظور، فقد ارتفعت الأسهم الخليجية قليلا مؤخرا بدعم من بعض التيسير ورفع تصنيف بورصة الكويت إلى «الأسواق الناشئة» من قبل مؤشر FTSE، ومن الممكن أيضا من قبل مورغان ستانلي مستقبلا، وتنتظر الأسهم السعودية ترقية لسوقها مماثلة للكويت، إلا أن الأمر قد تم تأجيله على ما يبدو إلى ستة أشهر حتى مارس 2018.

مقرر انعقادها في الفترة من 9 إلى 15 الجاري

.. ويشارك باجتماعات صندوق النقد في الولايات المتحدة

أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته بوفد رسمي في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي، والمزمع إقامتها في الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر في الولايات المتحدة - واشنطن.

ويرأس وفد البنك الوطني رئيس مجلس إدارة مجموعة «الوطني» ناصر الساير، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، وعدد من قيادات البنك، إذ يحرص «الوطني» على حضور مثل هذه اللقاءات للإطلاع على آخر التطورات العالمية، ودور البنوك في المنطقة، وتحديات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على دول المنطقة.

وسيشارك الوفد في الاجتماعات السنوية لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الصناعة المصرفية، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من القضايا الخاصة بإصلاحات القطاع المالي العالمي، لاسيما ما يؤثر منها على الأسواق الناشئة.

وتشمل الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، ومن المقرر أن يتطرق اجتماع اللجنة النقدية والمالية إلى النظر في تطورات أداء الاقتصاد العالمي واستشراف اتجاهاته المستقبلية.

وأيضا ما يرتبط بتطورات أداء الأسواق المالية الدولية وطبيعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على اتجاهات ذلك الأداء ومناقشة السياسات التي ينبغي انتهاجها لتجنب تداعيات مثل تلك المخاطر.

وسيستعرض صندوق النقد الدولي تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العالمي خلال الاجتماعات السنوية، حيث سيتضمن رؤى خبراء الصندوق بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي والمخاطر المرتقبة بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية.

كما يشارك وفد البنك الوطني في عدد من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الأميركيين والدوليين على هامش الاجتماعات، التي تقام في ذات الفترة في واشنطن، إذ تسلط الاجتماعات والمناقشات الضوء على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة.

«اتحاد المصارف» ينظم حفل استقبال للمشاركين في اجتماعات صندوق النقد

قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي ان الاتحاد سينظم حفل استقبال في واشنطن يوم 13 اكتوبر الجاري، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، ومحافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي، والسفير الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح سفير الكويت لدى الولايات المتحدة، وعدد من أعضاء البعثات الديبلوماسية بواشنطن.

بالاضافة الى رئيس اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد العجيل، وعدد من رؤساء مجالس ادارات البنوك، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع المالي والمصرفي، حيث سيكون الحفل مناسبة حضور ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدولي بالإضافة الى وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ومصرفيين عرب وأجانب.

يعد هذا الحفل الأكبر من لـ«اتحاد المصارف» منذ 2009، وسيشكل مناسبة ثمينة لإظهار قوة النظام المالي والمصرفي الكويتي محليا أولا وعلى الصعيدين العربي والعالمي ثانيا، وتعريف الحاضرين ووسائل الإعلام بمتانة هذا القطاع.