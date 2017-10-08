قال تقرير إدارة الدراسات والبحوث في شركة بيان للاستثمار إن انضمام البورصة إلى مؤشر «فوتسي» سوف يعمل على زيادة السيولة النقدية فيها بشكل كبير، فبحسب تقديرات بعض خبراء استراتيجية الأسهم، فإن ترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة قد يؤدي إلى دخول تدفقات نقدية صافية إلى سوق الأسهــم الكويتيــة بمقــدار 1.8 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن نقص السيولة النقدية يعتبر من أهم التحديات التي تواجه البورصة الكويتية منذ عدة سنوات.

ولعل ترقية البورصة تفتح المجال للحديث عن بعض الأمور التي يستوجب الإسراع في تطبيقها خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز مستويات السيولة التي تعتبر الوقود الذي يحرك الأسواق المالية، كنظام صانع السوق على سبيل المثال، والذي أصبح تطبيقه ضرورة ملحة لكي يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ويعمل على توفير كميات الأسهم المطلوبة.