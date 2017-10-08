اصــدرت الجمعــيـــة الاقتصادية الكويتية أمس بيانا صحافيا، تقدمت خلاله التهنئة لهيئة أسواق المال وتعاونها مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت وشركات الوساطة العاملة بالبورصة، وذلك بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي تحقق بترقية سوق الكويت للأوراق المالية إلى سوق ناشئ «ثانوي» بمؤشر «فوتسي راسل».



وقالت الجمعية إن هذا الإنجاز لما كان له أن يتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين والتعاون الذي تم بين الجهات المذكورة، مشيرة الى أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة لتحسين سوق المال الكويتي بشكل خاص، والاقتصاد الكويتي بشكل عام.



وأضاف البيان، أن الجمعية الاقتصادية تنتهز هذه الفرصة لحث القائمين على هذا العمل بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية للعمل على ما يلي:

1- المحافظة على هذا التصنيف والعمل على تحسينه بالمستقبل.

2- العمل على تصنيف السوق الكويتي من ضمن مؤشرات أخرى للأسواق الناشئة.

3- تسويق البورصة الكويتية بالأسواق العالمية لاستقطاب استثمارات أجنبية.

4- العمل على دعم الأعمال البحثية للأسهم والسوق الكويتي.