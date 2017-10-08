استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الأحد، عند مستوى 0.302 دينار، فيما انخفض اليورو إلى مستوى 0.354 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 0.394 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.309 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة قلص الدولار بعض مكاسبه خلال تداولات يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت تقارير رسمية أن الاقتصاد الأميركي فقد عددا من الوظائف الشهر الماضي لتصل إلى 33 ألف وظيفة خلافا للتوقعات التي كانت تترقب إيجاد نحو 90 ألف وظيفة.