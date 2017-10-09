أكثر من 130 مبادراً من رواد الأعمال قدموا مشاريعهم للمشاركة في النسخة الرابعة



أعلنت شركة زين الكويت عن تدشين المرحلة الأولى من برنامجها المبتكر Zain Great Idea (ZGI) لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة، والذي تسعى من خلاله إلى اكتشاف وتدريب رواد الأعمال من الشباب في الكويت.

وكشفت الشركة في بيان صحافي أن برنامج Zain Great Idea الموسمي الذي أطلقت نسخته الرابعة في سبتمبر الماضي يعتبر واحدا من أكثر المبادرات الناجحة في مجالات الاستدامة التي تستهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، مبينة أنها على مدار النسخ الثلاث الماضية من هذا المشروع دأبت على احتضان وتدريب المئات من الشباب الذين يملكون أفكارا إبداعية، وطموحا في دخول بيئة الأعمال عن طريق المشاريع الصغيرة.

وبينت زين أن البرنامج لاقى إقبالا كبيرا بين المبادرين في الكويت، حيث قام أكثر من 130 مبادرا ومبادرة من رواد الأعمال بتقديم مشاريعهم والتسجيل في البرنامج منذ إطلاقه في منتصف شهر سبتمبر الماضي، حيث قامت الشركة بعقد اللقاء التنويري الأول للمشاركين في مقرها الرئيسي في الشويخ، وتمت مناقشة الشروط والأحكام واستعراض المنهج الدراسي الخاص بالمعسكر التدريبي تمهيدا لمرحلة التحكيم التي سيتم من خلالها اختيار المشاريع التي ستنتقل إلى المرحلـــــة الأولى مــــن البرنامج.

وأشارت الشركة إلى أن برنامج (ZGI) يوفر ساحة للتنافس بين أفكار وإبداعات رواد الأعمال من الشباب في المجالات التكنولوجية، حيث سينطلق من خلال المرحلة الأولى وهي المعسكر التدريبي في الكويت، من ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية ولندن في المملكة المتحدة.

وأفادت زين بأنهــــا ستواصل في هذه النسخة التعاون مع شركائها وفي مقدمتهم مؤسسة Brilliant Lab التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة في الكويت، وهي المؤسسة التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لتسريع وإطلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في السوق الكويتي، حيث أسست زين برنامج (ZGI) لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية التي تهدف إلى إلقاء الضوء على أفكار وجهود الشباب من رواد الأعمال في الكويت، حيث تنظر الشركة إلى مجالات الاستدامة على أنها من السمات الرئيسية في تطوير ودعم خطط التنمية المستدامة.

وبينت الشركة أن مبادرة (ZGI) ومنذ إطلاق نسختها الأولى في العام 2010، وهي تحقق صدى واسعا في أوساط الشباب من رواد الأعمال، فقد أعطت الشركة خلال هذه السنوات فرصة لعدد كبير منهم بأن يمتلكوا مشاريع تجارية ناجحة، وأن يستفيدوا من مشاركتهم الناجحة في البرنامج، وما يوفره من قاعدة بيانات هائلة خلال فترة التدريب.

وأشارت زين إلى أنها تتبنى استراتيجية واضحة في مجالات الاستدامة لديها، وهي تخصص جزءا كبيرا منها لقطاع الشباب والإبداعات التكنولوجية، وتبرز مبادرة (ZGI) حرصها المستمر على تزويد الطاقات الشابة المتميزة بالمهارات والمعلومات الضرورية ذات المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع أرقى المؤسسات العالمية حول العالم.

جدير بالذكر أن زين تدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقـــــا من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كل نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيرا في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب.

وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب فرصا فريدة لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتشارك في الأفكار، وتجسد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة، والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، وبوابات التعلم الإلكتروني وغيرها، هذا التوجه الاستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز مجالات الاستدامة لديها.