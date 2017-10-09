الشركة أنجزت مشاريع بقيمة إجمالية تقدر بـ 250 مليون دينار بحريني منذ تأسيسها



حصدت شركة المعماريون العرب للاستثمارات الهندسية جائزة أفضل تصميم لمشروع سكني، وذلك في حفل توزيع جوائز العقارات الأفريقية والعربية الذي أقيم في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي مؤخرا، حيث تسلمها كل من مازن عريقات الرئيس التنفيذي لشركة المعماريون العرب، وفواز إبراهيم الرئيس التنفيذي للشركة التجارية للتطوير العقاري في البحرين.

وقد جاء التكريم لفوزها بتصميم مشروع برج التجارية في البحرين والمطور من قبل الشركة التجارية للتطوير العقاري، بعد المشاركة مع أفضل المهندسين المعماريين في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وتحقيق التميز في فئة هندسة المشاريع السكنية.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تشارك فيها الشركــة على الساحة الدولية.

وجاء تنظيم جوائز العقارات الأفريقية والعربية 2017-2018 لتحفيز وتكريم المتميزين في قطاع العقارات بجميع أنحاء العالم، ويتم منح الجوائز بعد تقييم المشاريع المشاركة من قبل لجنة تضم أكثر من 70 خبيرا ضمن معايير تأخذ بعين الاعتبار التصميم والجودة والخدمات والابتكار والإبداع والالتزام بالتنمية المستدامة.

وتثمن شركة المعماريون العرب المتخصصة في تقديم الاستشارات الهندسية والمعمارية بالاعتراف الدولي بأعمالها، بعد نجاحها على الصعيد المحلي في تقديم أداء عال في وقت زمني قياسي. وتفخر الشركة بإنجاز مشاريع بقيمة إجمالية تقدر بنحو 250 مليون دينار بحريني منذ تأسيسها والاستمرار بتقديم خدمات متميزة للعملاء.

ويعتبر مشروع برج التجارية السكني الفائز بالجائزة من أرقى وأفخم العقارات السكنية في وسط مدينة المنامة ويتم تطويره من قبل الشركة التجارية للتطوير العقاري، ويتكون من 46 طابقا، وسيكون من أعلى الأبراج السكنية في البحرين. وما يميز البرج تصميمه المنحني الذي يمنح إطلالة على البحر من جميع الاتجاهات.

وقد قال محمد عريقات المدير العام لشركــــــة المعماريون العرب: نعمل جاهدا لتطوير معايير جودة العمل فيما يخص مجتمعنا وعملاءنا، ونحن فخورون بالفوز بالجائزة عن تصميمنا لبرج التجارية، وكوننا جزءا من من تطوير هذا المعلم الاستثنائي في مملكة البحرين.

وأعرب فواز إبراهيم الرئيس التنفيذي للشركة التجارية للتطوير العقاري في البحرين عن سعادته بالقول: نفخر كثيرا بهذا الفوز والذي يؤكد التصميم المميز لبرج التجارية، ونهنئ شركة المعماريون العرب بهذا الإنجاز الكبير بفوزها واختيارها من ضمن أفضل المصممين العقاريين في المنطقة ونتمنى لها تحقيق المزيد من الإنجازات والابتكارات في المستقبل.