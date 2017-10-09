«جي ام سي» تجمع بين القوة الجبارة وجمال التصميم الخارجي والمقصورة الفخمة



أطلقت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني عروضها الجديدة لشهر أكتوبر 2017 على سيارات جي ام سي والتي تعتبر أقوى عروض الموسم على أكثر السيارات تميزا في الكويت والتي تجمع كل مقومات السيارة المثالية لعشاق القيادة في الكويت من القوة الجبارة إلى جمال التصميم الخارجي والمقصورة الفخمة، كما تواصل سيارات جي ام سي إثبات كفاءتها من حيث الاقتصادية في استهلاك الوقود ومواصفات الأمان والسلامة المزودة بها لتمنح قائدها سيطرة كاملة على الطريق.

وتقديرا من الشركة لولاء عملائها يمنحهم العرض الحصري خلال شهر اكتوبر مبلغا اضافيا يصل حتى 1350 دينارا عند تثمين سياراتهم المستعملة وذلك عند اختيارهم جي ام سي يوكن، أو 1000 دينار عند اختيارهم جي ام سي سييرا أو تيرين، كما تقدم شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كلم أيهما أسبق.

يوكن

تمنحك مقصورة جي ام سي يوكن الواسعة مساحة تتسع لثلاثة صفوف من المقاعد يمكنها أن تضم حتى 9 ركاب. كما ان تصميمه الجريء ومواده الممتازة ومساحته الداخلية الواسعة كلها صفات تعطيك الثقة بأن يوكن يضع معايير قياسية جديدة للسيارات بالحجم الكبير.

ومن مميزات مقصورة يوكن مقاعد بظهرين منفصلين للصف الثالث يمكن طيها بشكل مسطح مع إمكانية الطي كهربائيا. كما تمتاز مقاعد الصف الثاني القابلة للفتح والطي بشكل مسطح كهربائيا، ميزة قياسية في طرازات SLT، حصرية ضمن الفئة.

وتتوافر في يوكن مساحة تخزين مضاءة وراء شاشة الراديو الملونة التي تعمل باللمس بقياس 8 إنش، كما تمتاز المقصورة الداخلية لسيارة يوكن 2017 بمزيج رائع من دقة الصناعة والراحة والوظائف المتكاملة في شكل أنيق وفخم.

سييرا

يمنح الهيكل الخارجي لـ« جي ام سي سييرا» المصمم بخبرة عالية مع المواصفات الفاخرة إطلالة مذهلة. كما يزيد من جرأتها بفضل تميز المظهر الأمامي مع مصابيح LED الجديدة عالية الأداء التي يتفرد بها جي ام سي، كما أنها تتميز بصندوق أمتعة مبتكر، حيث يتيح لك سييرا 1500 إمكانية الاختيار بين ثلاثة قياسات للصندوق: قصير، أو قياسي، أو طويل ليلبي كافة متطلباتك. وقد صمم الصندوق الخلفي ليمنحك المزيد من الراحة والكفاءة، وبنظرة واحدة داخل مقصورة بيك-أب سييرا 1500 تلاحظ الارتقاء بمعايير المواصفات الداخلية للمركبة، بفضل المواد الممتازة المتوافرة مثل لوحة العدادات ناعمة الملمس بتفاصيل أنيقة من الألومنيوم الأصلي، وتقنيات عديدة تمنحك راحة لا مثيل لها، ومزايا أمان متقدمة، وعليه يكمل داخل سييرا الجديد المصمم بحرفية عالية كل ما سبق من مواصفات استثنائية.

تيرين

ويجسد جي ام سي تيرين التمازج المثالي بين المظهر الأنيق، والإفادة العملية، والكفاءة العالية. تم الارتقاء بتصميم تيرين 2017 الجريء انطلاقا من أدق التفاصيل وصولا إلى التصميم الجديد لغطاء المحرك، والواجهتين الأمامية والخلفية مع لمسات الكروم، ومصابيح LED جديدة للإضاءة خلال النهار، كما يبرز الشبك المميز مكونا من ثلاثة قضبان تبرز عراقة جي ام سي في أسلوب عصري جديد.

وقد عززت مقصورة تيرين بمجموعة كبيرة من مزايا الراحة والرفاهية، ويأتي الفرش الفاخر قياسيا في موديلات SLE مع ناقل حركة مكسو بالكروم يميز التصميم الداخلي لكل موديل.

هذا إلى جانب التقنيات الإضافية المتوافرة، والمظهر واللمسات النهائية الفاخرة مع مزايا أمان استثنائية تبرهن على أن تيرين فئة تجمع أفضل المواصفات.