أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: محمد احمد محمد الحنفي، طلال جاسم محمد الخرافي، رائد شعبان زقوت، محمد سعيد محمد الغامدي، سليمان داود سليمان الحوطي، بجائزة البنك النقدية بقيمة 5 آلاف دينار لكل واحد منهم.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر «برقان» سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.