حنا: «الوطني» من أولى المؤسسات التي انتهجت سياسة الشفافية التامة في التواصل الخارجي



اختير بنك الكويت الوطني كأفضل مؤسسة في مجال علاقات المستثمرين بالكويت من قبل جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين (MEIRA)، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في دبي لتكريم أبرز الشركات والأفراد الذين طبقوا أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بناء على الاستبيان الذي قامت به «Extel Thomson Reuters» لآراء مئات المحللين ومديري الاستثمار من أكبر البنوك والمؤسسات الاستثمارية حول العالم.

وقد اختير بنك الكويت الوطني أيضا ضمن أفضل 5 مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال علاقات المستثمرين.

ويعتبر هذا الاختيار بمنزلة تقدير جديد لبنك الكويت الوطني لاعتماده أفضل معايير الحوكمــة والشفافيـــــة، ولجهوده الرامية إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين في جميع أنحاء العالم، طبقا لمعايير خاصة في تحقيق أداء متميز في ممارسات إدارة المخاطر وحوكمة الشركات.

كما حصل مساعد المدير العام لعلاقات المستثمرين في «الوطني» أمير حنا على جائزة أفضل مسؤول لعلاقات المستثمرين في الكويت. وقد أقيم الحفل ضمن فعاليات مؤتمر «MEIRA» السنوي للعام 2017، الذي يعد أكبر حدث في المنطقة يهتم بتطوير علاقات المستثمرين.

وركز المؤتمر هذا العام على تعزيز الجهود للوصول إلى أفضل الممارسات في هذا القطاع، وذلك تحت عنوان «قيادة التحول لفتح آفاق المنافع المستقبلية»، حيث دارت النقاشات خلاله حول أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال علاقات المستثمرين.

وشملت فئات جوائز «MEIRA» على التالي: أفضل علاقات المستثمرين من الرؤساء التنفيذيين في الشركات، أفضل علاقات المستثمرين من الشركات والمسؤولين على مستوى البلد، بالإضافة إلى الشركات التي حققت أفضل تحسن سنوي في علاقات المستثمرين وأفضل تقرير سنوي وموقع على الإنترنت لعلاقات المستثمرين.

وبهذه المناسبة، قال حنا: «إن اختيار بنك الكويت الوطني كأفضل مؤسسة في مجال علاقات المستثمرين على مستوى الكويت وبين الخمسة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعكس النضج المؤسسي للبنك ودرجة الشفافية وحرفية عملية التواصل التي ينتهجها البنك مع مجتمع الاستثمار حول العالم وهو ما انعكس على العلاقة المتميزة التي يتمتع بها البنك الوطني مع مستثمريه».

وأضاف أن الوطني كان من أولى المؤسسات في المنطقة التي انتهجت سياسة الشفافية التامة في التواصل الخارجي مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية في حوكمة الشركات. ويعزز هذا قيام الوطني بإنشاء إدارة خاصة بعلاقات المستثمرين والتي تعد من أولى الإدارات المتخصصة في المنطقة وهو ما يؤكد الدور الفعال للإدارة التنفيذية في هذا المجال ودعمها الكامل للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في الشفافية مع الالتزام التام تجاه مساهمي البنك ومجتمع الاستثمار.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين أليكس ماكدونالد فيتالي «في كل عام نكرم أقراننا في القطاع الذين برهنوا فعلا على تقديم أفضل مستويات الريادة في مجال ممارسات علاقات المستثمرين سواء على مستوى الأفراد أو الصناعة. ونرسخ عبر هذه الجوائز معيارا تنافسيا للتنفيذيين والشركات في منطقة الشرق الأوسط من أجل تعزيز وتطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة.

وأضاف ماكدونالد: «يسرنا جدا أن نرى تحسنا سنويا مستمرا في اتساع شريحة المرشحين للجوائز والفائزين بها على مستوى كل فئة من فئاتها».

وكانت جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين قد أطلقت خلال المؤتمر تقرير استطلاع ممارسات علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط الذي نفذ بالشراكة مع الشركة المتخصصة في التوظيف «هانسون سيرتش» التي درست بالتفصيل دور علاقات المستثمرين في المنطقة، والجوانب المتعلقة بهذا القطاع ويشمل ذلك الأجور وهيكل الفريق وإصدار التقارير والمساواة بين الجنسين وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسية.