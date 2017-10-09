السباق سلط الضوء على المقصورة الداخلية الفسيحة التي توفرها جاكوار XJL



نظمت «جاكوار» سباقا فريدا من نوعه للطائرات المسيرة من دون طيار بغية تسليط الضوء على المقصورة الداخلية الفسيحة لسيارة الصالون XJ ذات الإضاءة الغنية وقاعدة العجلات الطويلة.

وتولى متسابقان محترفان توجيه الطائرتين السريعتين عبر ثلاث سيارات خلال السباق الذي أقيم في قصر أليكساندرا، وتوجب على الطائرتين سلوك مسار مكون من 14 بوابة تحاكي بشكلها الباب الخلفي لسيارة XJL.

وشقت الطائرتان طريقهما بسرعة 60 ميلا في الساعة عبر البوابات التي أضيء محيطها باللونين الأزرق والأحمر الفوسفوري لتسليط الضوء على اثنين من خيارات الإضاءة الداخلية المذهلة لسيارات XJ. وقال بريت كوليس، قائد الطائرة الفائزة بالسباق: اعتدت على توجيه طائرات السباق المسيرة من دون طيار لسنوات عديدة، ولكن هذه هي التجربة الأولى من نوعها بالنسبة لي.

فمع أن المسار شكل اختبارا رائعا، ولكن قدرتنا على التحليق بهذه السرعات العالية تثبت مدى اتساع أبواب سيارة جاكوار XJL. ورغم أنه توجب علينا التحليق عبر المقصورة الداخلية للسيارة، إلا أننا استطعنا دفع الطائرات إلى أقصى حدود السرعة المتاحة لها.

وتعد السهولة التي حلقت بها الطائرتان عبر مقصورة جاكوار XJL دليلا على الإضافة البالغة 5 إنشات في المساحة المتاحة لمد أقدام ركاب المقاعد الخلفية مقارنة بالنموذج القياسي لقاعدة العجلات في سيارة XJ.

وتعتبر جاكوار XJL السيارة الأنسب للأشخاص الذين ينشدون الراحة أثناء الحركة، حيث تمتاز بمقصورة داخلية رائعة ورشاقة رياضية مذهلة بما يمنحها حضورا قويا من الداخل والخارج.

ويعود الفضل في ذلك إلى المزايا الفريدة التي تتمتع بها هذه السيارة بما في ذلك المقاعد القابلة للمد على شاكلة مقاعد الطائرة مع ميزة التدليك، بالإضافة إلى زيادة ارتفاع السقف، والطاولات القابلة للطي، ونظام التعليق الخلفي المصمم خصوصا لتعزيز راحة الركاب.

ومع محرك مكون من 6 أسطوانات سعة 3 ليترات بخيارين للبنزين (340PS) والديزل (300PS) بالإضافة إلى محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات سعة 5 ليترات (510PS)، يمكن لمالكي هذه السيارة الاطمئنان لأدائها أيا كان اختيارهم للمحرك مع الاستمتاع بأقصى درجات الراحة داخل المقصورة.

ومع مجموعتها الكبيرة من التقنيات، توفر XJL مستويات جديدة من الاتصال، بالإضافة إلى تجربة قيادة انسيابية مع مزايا عديدة مثل المصابيح الأمامية العاملة بالديودات الباعثة للضوء (LED)، ونظام الدفع بكل العجلات (AWD)، وتقنية مراقبة التقدم على جميع الأسطح (ASPC)، بالإضافة إلى نظام المعلومات والترفيه المتطور Touch Pro.

وبهذا الصدد، قال إيان كالوم، مدير التصميم في «جاكوار»: لطالما كانت الجودة والراحة على رأس أولوياتنا، وينطبق ذلك بشكل خاص على سيارة جاكوار XJL، حيث تتيح لنا قاعدة العجلات الطويلة المساحة الكافية لتوفير تجربة ركاب لا مثيل لها. لعلنا لم نصممها لغرض المشاركة في سباق للطائرات المسيرة من دون طيار، ولكنها بلاشك طريقة ممتعة لعرض البيئة الفسيحة التي تتمتع بها هذه السيارة.

وقام ربانا الطائرتين بتسييرهما من المقعد الخلفي لسيارة XJR575 الجديدة، وهي السيارة الأفضل أداء ضمن سلسلة طرازات XJ بقوة محركة تبلغ 575 حصانا وتسارع يبلغ 4.4 ثوان فقط لبلوغ سرعة 100 كم/سا (62 ميل/سا) من الانطلاق.

وتتمتع هذه السيارة من «جاكوار لاند روفر» بمحرك سوبر تشارجد مكون من 8 أسطوانات سعة 5 ليترات ويولد عزم دوران قدره 700 نيوتن متر، ما يجعلها تجمع بين القيادة الانسيابية والتسارع المذهل.