الشركات تستعرض باقة من أهم مشاريعها في البوسنة والهرسك ومكة المكرمة والشارقة



تشارك كل من شركة أمير بوخمسين للتطوير العقاري وشركة إنفينتي العقارية وشركة مرابحات للحلول العقارية في معرض العقارات الكويتية والدولية والذي تنظمه شركة «إكسبو سيتي» لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 30 إلى 2 نوفمبر في فندق الريجنسي ـ البدع، بمشاركة نحو 35 شركة محلية وخليجية.

أمير بوخمسين للتطوير العقاري

وصرح رئيس مجلس الإدارة في شركة أمير بوخمسين للتطوير العقاري أمير بوخمسين بأن الشركة تشارك في المعرض بمشروع بوخمسين 5 في الشارقة وهو مشروع «أمير مول» والذي يتكون من 200 معرض ومتصل ببرج بارتفاع 25 دورا وفندق هوليداي ان، ويتكون من 300 جناح وغرفة + 4 مطاعم وكافي شوب وصالون رجالي وصالون نسائي.

كما يحتوي على 4 أدوار مواقف سيارات تتسع 1500 سيارة، بالإضافة الى برج سكني يحتوي على 250 شقة سكنية للبيع ومساحة أرض المشروع 100000 قدم، وسيتم تسويق البرج السكني ابتداء من يناير 2018. وتشارك أيضا بمشروع بوخمسين 1 وهو برج أمير بوخمسين البحيرة والذي يقع على بحيرة خالد في المجاز، وتعتبر أكبر بحيرة في الشارقة يحدها من اليمين حديقة المجاز الكبرى ومن اليسار في وسط البحيرة أكبر وأجمل مسرح لإقامة الحفلات والمسرحيات لأشهر المطربين.

ويحتوي البرج على 7 أدوار مواقف سيارات تتسع 1500 سيارة + دورين مكاتب ودور كامل يحتوي على حمام سباحة وعدد 2 جمنيزيوم للرجال والنساء + صالة اسكواش كما يحتوي على 50 شقة بمساحات مختلفة من 170م وحتى 250م خدمات صيانة وحراسة 24 ساعة في اليوم.

إنفينتي العقارية

وكشف مسؤول شركة إنفينتي العقارية أحمد الشمري عن عدد من المشاريع الجديدة التي تم طرحها أمام عملائها في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تقع في أكثر الأسواق طلبا واستقرارا سواء أكانت من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

وأضاف: الشركة انتهت بالفعل من تنفيذ مشاريع في أسواق جمهورية البوسنة والهرسك والجمهورية التركية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية الى اختيار الأسواق المستقرة والتي من شأنها أن توفر السكن والعوائد الإيجارية المجدية لعملائها سواء على المديين المتوسط أو البعيد.

وأكد الشمري أن اختيار الأسواق التي تعمل بها «إنفينتي» هي اختيارات تأتي بعد دراسات مستفيضة لهذه الأسواق سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وذلك لضمان جدوى الاستثمار في تلك الأسواق، وبالتالي ضمان تحقيق أعلى العوائد للشركة ولمستثمرينا من جهة أخرى.

وأضاف: الشركة جاهزة لتسليم الفلل التابعة لمشروع ««سراييفو دريم» الكائن في سراييفو جمهورية البوسنة والهرسك في منطقة ميشوفيتش والذي يبعد عن سنتر سراييفو قرابة 15 كم، وعن مطار سراييفو مسافة 10 كم، وعن منطقة أليجا والمصحات العلاجية مسافة 8 كم.

والذي يتكون من أراض وفلل قريبة من جميع المنتزهات والأماكن السياحية، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان المشروع من مسجد، سوبر ماركت، كافتيريا ومنطقة ألعاب أطفال، خدمة حراسة ونظافة على مدار الساعة.

وحول المشاريع الجديدة للشركة، قال الشمري إن الشركة قد طرحت مشروعا عقاريا مميزا «منتجع إنفينتي» في منطقة «اوسنيك» في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث يقع هذا المشروع على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 37 ألف متر مربع، ويتألف من 60 وحدة تتنوع ما بين فلل سكنية وشقق سكنية بمساحات وإطلالات جميلة وجذابة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان وقاطني المشروع من سوبر ماركت، مطعم، مقهى، مسجد، مناطق ألعاب ونوافير مائية مميزة وحمامات سباحة عائلية وخاصة.

مرابحات العقارية

وحول مشاركة شركة مرابحات للحلول العقارية، قال مدير التسويق عادل محمدي إنه سيتم عمل عروض خاصة ومميزة خلال فترة المعرض على وثيقة الإيجار الشرعية ببرج هاجر الواقع ضمن مشروع «أبراج البيت» بمكة المكرمة، مقابل الكعبة المشرفة مباشرة وعلى بعد خطوات من باب الملك عبدالعزيز، والذي يدار من قبل سلسلة فنادق ومنتجعات موفنبيك العالمية، وهو المنتج الذي يتم تطويره باستمرار خصيصا لتمكين المسلمين من ضمان إقامتهم في قلب مكة المكرمة وفي أقرب فندق إلى الحرم المكي الشريف لمدة 17 عاما مع توفير نسبة كبيرة تفوق 80% من تكاليف الإقامة هناك.

وتابع: «سيتم طرح أجنحة سلطان سويتس الفندقية الفاخرة في اسطنبول، الواقع ضمن مشروع nef22، والذي يقع بالقرب من مطار أتاتورك الدولي وعلى مسافة قريبة جدا من محطة المترو ومحطة المترو باص، بالإضافة إلى قربه من مراكز التسوق وعدد من الأماكن التاريخية في إسطنبول».

ولفت إلى أن أهم ما يميز أجنحة سلطان سويتس ويميزها بقيمة عالية هو نظام FOLD HOME الذي يجسد متعة الإقامة الترفيهية، حيث الأجنحة الخاصة سواء الترفيهية أو الاجتماعية أو الرياضية أو غرف رجال الأعمال، فكل من يملك جناحا في سلطان سويتس يملك أيضا حق الانتفاع بالعديد من الأجنحة والغرف الخاصة ذات التصاميم والمواصفات العالمية المتطورة، وذلك مثل سينما خاصة، ستوديو كاريوكي خاص، قاعة احتفالات خاصة، قاعة بلايستيشن، وللرياضيين هناك العديد من الملاعب والنوادي الصحية الخاصة التي يستخدمها الشخص منفردا أو برفقة عائلته أو أصدقائه، أم لرجال الأعمـــال، فتوجـــد كــــل الأجنحـــة والقاعات التـــي ستشعرك بأنك في شركتك المجهـزة بأرقى التجهيزات والمعدات، هذا فضلا عـــن الخدمات العامة للمشروع، كالمجمع التجاري المفتوح في أجواء اسطنبول الساحرة والمطاعم والكافيهات.

وقال محمدي إن مرابحات ستطرح أحدث مشاريعها في السعودية بعد تعاقدها مع شركة سنان العقارية على تسويق مشروع نسمة الطائف السكني، الذي يعتبر الخيار الأمثل للعائلات الخليجية، حيث يتمتع بإطلالة رائعة على مدينة الطائف، والتي تعتبر من أقرب المصايف إلى مدينة مكة المكرمة.