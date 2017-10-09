أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي أن المعهد سيستضيف المحاضرة لطيفة اللوغاني لتلقي محاضرة بعنوان «إتيكيت المؤسسات والتعامل المحترف» وذلك في 24 الجاري.

وأضاف الرفاعي أن اللوغاتي مدرب محترف معتمد من البورد العربي للتدريب، ومدرب معتمد من المركز الأوروبي للتنمية البشرية والتدريب، ومدرب الإتيكيت والبروتوكول باعتماد من الأكاديمية الدولية.

وتهدف هذه المحاضرة إلى تسليط الضوء على عدة مفاهيم مهمة في علم الإتيكيت، مثل مفهوم علم الإتيكيت وأهميته، والفرق بينه وبين البروتوكول والمجاملة، وشرح مفهوم البساطة، والتعرف على أصول التعارف والتقديم، وشرح مفهوم إتيكيت الجلوس، وإتيكيت استقبال العميل، وإتيكيت التعامل مع الرئيس، وإتيكيت الحديث، وإتيكيت الإقناع، وإتيكيت التعامل مع الشخصيات الصعبة، وإتيكيت التعامل مع المشكلات، وإتيكيت لغة الجسد، والتعرف على طبيعة البشر واحتياجاتهم الإنسانية، ومفهوم الاستئذان والاعتذار، وغيرها من المفاهيم المهمة في التعامل داخل المؤسسات، وكذلك في الحياة الشخصية.

وتستهدف هذه المحاضرة جميع العاملين في القطاع العام والخاص من جميع المستويات، حيث سيتم تناول شرح المفاهيم السابقة وأثرها على العمل وزيادة الإنتاجية والتي يجب أن يتعرف عليها العاملون في المؤسسات المختلفة لبناء علاقات مهنية احترافية سليمة.