الماجد: 76% نسبة العمالة الوطنية لدينا.. الأعلى بالقطاع الخاص

نمتلك حالياً 39 فرعاً ونخطط لافتتاح المزيد بالفترة المقبلة

8 % حصتنا السوقية.. ونمو تمويل الأفراد إلى 11%

ارتفاع محفظة التمويل إلى ٢٫٨ مليار دينار بنمو 17%

الإيرادات التشغيلية تبلغ 91 مليون دينار بنمو 20%

8 %نمو قيمة حقوق الملكية إلى 364 مليون دينار

أعلن بنك بوبيان ارتفاع ارباحه الصافية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 34 مليون دينار بنمو 15%، وبلغت ربحية السهم 13.9 فلسا مقارنة مع 13 فلسا مع ذات الفترة من العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد: «مع نهاية الربع الثالث ونحن نقترب أكثر من نهاية عام آخر من مسيرتنا، فإننا نشعر بالراحة تماما لما تحقق خلال ما مضى من 2017، على الرغم من التحديات العديدة التي واجهناها سواء ما يتعلق بالمنافسة او الاوضاع الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة».

واضاف: «قلنا ولازلنا نؤكد ان ما تحقق من نجاح على مدار السنوات الاخيرة انما يرجع الى ثقة عملائنا في منتجاتنا وخدماتنا، وتأكدهم يوما بعد يوم من قدرتنا على تقديم المميز لهم، الى جانب ثقة المساهمين وتميز مواردنا البشرية التي يتمثل غالبيتها من العنصر الوطني».

وأشار الماجد الى ان جميع مؤشرات أداء البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا حتى نهاية الربع الثالث حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.8 مليارات دينار بنمو 10%، كما ارتفعت محفظة التمويل إلى 2.8 مليار دينار بنمو 17%، كذلك الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 91.5 مليون دينار بنمو 20%.

وأوضح أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 364 مليون دينار مقارنة مع 337 مليون دينار العام الماضى، بالاضافة إلى ارتفاع ودائع العملاء إلى 3.3 مليارات دينار بنمو 15%، إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وقال الماجد ان الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي7.7% حاليا، بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى حوالي 11%.

جوائز مميزة

وقال الماجد ان العام الحالي شهد استمرار البنك في حصد الجوائز المميزة، وأبرزها حصول البنك للعام الثالث على التوالي على جائزة غلوبل فاينانس العالمية كافضل بنك اسلامي في الكويت، بسبب ما حققه من انجازات سواء من حيث ارتفاع معدلات الربحية او زيادة حصصه السوقية.

كما حصد البنك جائزة الافضل تكنولوجيا في الكويت من ذات المؤسسة للعام الثالث على التوالي، وهو ما يؤكد ان البنك استثمر في الاتجاه الصحيح من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في القنوات المصرفية التكنولوجية.

واكد الماجد أن البنك أثبت نفسه كأحد أفضل المؤسسات على مستوى القطاع الخاص الكويتي في خدمة العملاء من خلال استمراره في الحصول على جائزة سيرفس هيرو للعام السابع على التوالي كافضل بنك اسلامي في خدمة العملاء الى جانب حصوله على جائزة أفضل مؤسسة قطاع خاص في خدمة العملاء على مستوى الكويت للمرة الثانية.

وأضاف أن مثل هذه النوعية من الجوائز تؤكد مرة أخرى قدرة البنك التنافسية العالية وقدرته على توفير أعلى مستويات الخدمة وأفضل المنتجات التي يبحث عنها العملاء سواء كانوا عملاء البنك أو أولئك المستهدفين في السوق الكويتي.

التوسع بالفروع

اكد الماجد على استمرار خطط البنك في التوسع في السوق المحلي من خلال افتتاح المزيد من الفروع والتي وصل عددها حاليا الى 39 فرعا مقارنة بحوالي 15 قبل 5 سنوات.

واضاف: «في موازاة توسعنا الجغرافي محليا لنكون الاقرب الى عملائنا، فاننا مستمرون في الاستثمار في الخدمات والمنتجات المصرفية الالكترونية التي وضعتنا في مقدمة البنوك المحلية لنلبي مختلف متطلبات عملائنا».

واشار الماجد الى ان ما تحقق من نجاح إنما يرجع الى موارد البنك البشرية والتي تعتبر سر النجاح الذي حققه في السنوات الاخيرة، موضحا ان نسبة العمالة الوطنية تجاوزت 76% وهي من اعلى النسب على مستوى القطاع الخاص عموما.

خدمة المجتمع

اشار الماجد الى دور البنك في خدمة المجتمع انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية موضحا ان البنك خصص جزءا كبيرا من جهوده وجهود موظفيه لخدمة المجتمع من خلال الفعاليات والانشطة التي نظمها على مدار العام والتي استهدفت مختلف شرائح المجتمع.

واضاف ان ابرز ما يمز بوبيان في هذه الناحية هو انخراط الجميع في تقديم خدماتهم للمجتمع سواء من خلال ادارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية بانشطتها المختلفة او ادارة التسويق الى جانب الفروع التي تعتبر بمنزلة ادارة علاقات عامة كل في موقعه الجغرافي.

واشار الماجد الى ابرز ما قام به البنك خلال عام 2017 من خلال حملة حفظ النعمة (مشروك) وحملة خطوات ومهرجان بوبيان للتذوق الى جانب حملة نور بوبيان التي اطلقها البنك للعام الثاني على التوالي والتي تعتبر من ابرز الحملات التي يقوم بها اطباء كويتيون يعملون على علاج الاطفال والكبار من مرض المياه البيضاء واعادة النظر لهم.