648 مليون دولار كلفة شراء «الافكو» لـ 4 طائرات.. و16% عائد التأجير

أحمد مغربي

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستدفع 753 مليون دولار نظير إيجار 4 طائرات من طراز «بوينغ» (بي 777 - 300 إي ار) الى شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات خلال 12 عاما تبدأ من 2017، وذلك ضمن الصفقة التي وقعتها الشركتان رسميا في شهر أغسطس الماضي.

وقالت المصادر ان كلفة التأجير السنوية للطائرة الواحدة تبلغ 15.7 مليون دولار تقريبا لتبلغ الكلفة السنوية لتأجير الطائرات الاربع 63 مليون دولار تقريبا.

وذكرت ان قيمة صفقة بيع الطائرات الاربع الى «الافكو» تبلغ 648 مليون دولار، حيث تبلغ قيمة الطائرة الواحدة 162 مليون دولار.

ووفقا لحسبة أجرتها «الأنباء» فإن الربح المتوقع لشركة «الافكو» من تأجير الطائرات لمدة 12 عاما يبلغ 105 ملايين دولار، وهو الفارق بين سعر البيع الرسمي وعائد التأجير للمدة كاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار فاقد الاستهلاك السنوي للطائرات والذي سيصل الى مستويات عالية ومكلفة ماليا وتشغيليا بعد انقضاء فترة التأجير، بعائد 16% لكامل مدة التأجير بما يزيد على 1.25% سنويا.

وكانت شركة الافكو قد أفصحت عبر موقع البورصة عـن فوزها بمزايدة طرحتها شركة الخطوط الجوية الكويتية لشراء 4 طائرات بقيمة 1.3 مليار دولار (وفق الأسعار المعلنة لشركة بوينغ) من شركة الخطوط الجوية الكويتية مع إعادة تأجيرها إليهم.

وأجرت شركة «الكويتية» العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية عن اقتناء الطائرات وقد ارتأى مجلس الإدارة أن أفضل الحلول المطروحة لضمان ربحية الناقلة على المدى الطويل كانت التأجير التمويلي.

وتعمل «الكويتية» وفقا لاستراتيجية لتحقيق الأرباح في غضون 4 الى 5 سنوات، وذلك مع دخول الطائرات الجديدة للخدمة وخروج أعداد من الطائرات القديمة والذي من شأنه تحسين الخدمة على رحلات الناقل الوطني بتقديم منتج ينافس ويضاهي شركات الطيران الإقليمية والعالمية.

كما تركز الشركة على فتح محطات جديدة والحصول على حصص سوقية في أسواق لم تكن «الكويتية» تشغل لها وذلك لتحقيق نمو الإيرادات على سبيل المثال ميونخ، واسطنبول ومحطات مشهد، حيث ان الساعات التشغيلية للرحلة قليلة والتكلفة التشغيلية للرحلات مجدية اقتصاديا وتحقق الشركة ربحا تشغيليا على هذه الخطوط.