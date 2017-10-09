قالت الشركة الكويتية للاستثمار إنها توصلت لاتفاق لتسوية رصيد التسهيلات الممنوحة إلى شركة لاجون للتطوير العقاري بالبحرين، والممنوحة من مجموعة بنوك مشاركة من بينها الكويتية للاستثمار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن الاتفاق يتم بموجبه تسوية كامل الرصيد مقابل إدخال الضمانات التي تحتفظ بها البنوك المشاركة والمتمثلة في عقارات مدرة شريطة استيفاء كل شروط الاتفاقية.

وأضافت «الكويتية» أن مساهمة الشركة في التسهيلات المشار إليها بقيمة 5 ملايين دينار بحريني بما يعادل 4.02 ملايين دينار كويتي (13.3 مليون دولار)، سبق أن كونت بشأنها مخصص بواقع 50% من قيمتها.

وقالت إنه من المتوقع أن تقوم الشركة برد جزء من أو كامل المخصص عند استيفاء شروط الاتفاقية وتحويل ملكية العقار إلى البنوك المشاركة.

وأشارت الشركة في إفصاح آخر إلى أنه لم تتم إضافة مبلغ مساهمة الكويتية للاستثمار في التسهيلات الممنوحة لـ «لاجون» بالدينار الكويتي.

كما أشارت الشركة إلى أنها ستقوم بالإفصاح عن الأثر المالي لتلك التسوية بمجرد استيفاء كامل شروطها ودخولها حيز التنفيذ.