يوسف لازم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل نواف الفصام مواصلة النمو والتطور وإتاحة الفرصة لمشاركة اكبر عدد ممكن من المساهمين وزيادة نسبة تمثيلهم بمجلس إدارة الشركة للاستفادة من خبراتهم.

وقال الفصام في كلمته خلال الجمعية العمومية (العادية) للشركة التي انعقدت بالأمس بنسبة حضور 61.5% إن مقعد العضو المستقل قد ترشح له 3 أعضاء وتم اختيار عبدالرحمن الكوهجي، وأيضا يعقوب البعيجان ممثلا عن شركة وفرة للاستثمار بالتزكية (عضو منتخب).

وبذلك أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة شركة يونيكاب 7 أعضاء بدلا من 5 أعضاء (بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية بتعديل النظام الأساسي للشركة) وهم: محمد عبدالمنعم عبدالوهاب مغيرة (نائب الرئيس والرئيس التنفيذي ـ عضو منتخب) وعبدالله محمود علي الأسطى- عضو مجلس إدارة (عضو منتخب) وراشد بن علي بن إبراهيم البلوشي (عضو مجلس إدارة وممثلا عن شركة إسكان العمانية للاستثمار) ومنى بهجت الشوا (عضو مجلس إدارة وممثلة عن بنك البحرين والكويت).

وفي الختام، أكد الفصام تعهد والتزام مجلس إدارة يونيكاب على مواصلة العمل الدؤوب في سبيل تنفيذ استراتيجيات وخطط الشركة والوصول بشركاتنا إلى نجاحات جديدة لتحقيق متطلبات المستثمرين والمساهمين.