الغنيم: قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير الفروع

يوسف لازم

قالت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة طفل المستقبل للعب وأدوات الأطفال رشا الغنيم إن الشركة تخطط خلال الفترة القادمة لفتح فروع جديدة في الكويت لتغطي جميع المحافظات وجذب فئات عمرية مختلفة والدخول في مجالات جديدة ومتنوعة، كما نطمح للتوسع في بعض الدول العربية، مبينة أن الشركة تقوم حاليا بتطوير فروع شركة أرض الفرح الترفيهية بالسعودية وتجديد ديكوراتها وتزويدها بأحدث الألعاب.

واستعرضت الغنيم خلال مؤتمر صحافي أمس إنجازات الشركة، وذلك بمناسبة مرور أكثر من 25 عاما على تأسيسها.

وأوضحت أن شركة طفل المستقبل تأسست برأسمال 150 ألف دينار، وتم افتتاح أول فروع ترفيهية عائلية للشركة بكل من مجمع المثنى ومجمع الخليجية بمدينة الكويت، إلى حين أصبح للشركة 5 فروع منتشرة في مختلف أنحاء الكويت وذلك بنهاية عام 2005.

وأضافت الغنيم أن الشركة قامت في 2005 بالإستحواذ على شركة طفل المستقبل للعب وأدوات الأطفال وزادت رأسمالها على عدة مراحل حتى أصبح رأس المال المدفوع يبلغ 11.6 مليون دينار.

وخلال تلك الفترة منذ تاريخ تأسيسها عام 1999 وحتى يومنا الحالي، قامت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بالنمو المطرد في أنشطة الترفيه العائلي والتركيز على تنويع استثماراتها بالأنشطة الترفيهية، حيث تم إدراجها ببورصة الكويت في عام 2008، ثم توسعت واستحوذت على العديد من الإستثمارات الخاصة بالأنشطة الترفيهية.

وقد انعكس ذلك ايجابيا على الأداء المالي للشركة، حيث بلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة ما يقارب 21 مليون دينار حتى تاريخه، كما حافظت الشركة على زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبنهاية السنة المالية لعام 2016 بلغ صافي أرباح الشركة لمساهمي الشركة الأم 1.4 مليون دينار، مما يعد طفرة في تاريخ الشركة منذ تاريخ تأسيسها، في حين بلغت الإيرادات التشغيلية 7.4 ملايين دينار، بينما بلغ مجمل الربح 2.8 مليون دينار.

وأوضحت الغنيم أن الشركة انجزت الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها الإدارة واستطاعت قطع شوط كبير في تطوير الفروع من خلال خطة تطوير وتجديد ديكورات عدد من الفروع وجار العمل على فروع أخرى، كما تم الاهتمام بتطوير الالعاب لتواكب الجيل الحالي، واستقطاب فئات عمرية جديدة مختلفة بالعاب تكنولوجية حديثة تحفز لديهم روح المنافسة والابداع.

ولفتت الى أن اجمالي مساحات جميع الشركات يقارب 100 ألف متر مربع، مع بلوغ عدد الزوار أكثر من مليون زائر سنويا.

عروض خاصة باليوبيل الفضي

احتفالا باليوبيل الفضي تقدم شركة طفل المستقبل الكثير من الفعاليات والحفلات والعروض في جميع الفروع.

ويشمل أحد العروض (اللعب بـ 5 دنانير + هدية فورية + كوبون السحب على 5 جوائز قيّمة)، ومع كل 5 دنانير ومضاعفاتها يتضاعف العرض.

بالاضافة إلى ذلك سحب على سيارة دفع رباعي، وسيارة صالون، وسبيكة ذهب وتذاكر سفر، وحجز شاليه.

كما سيتم توزيع هدايا قيّمة خلال فترة المهرجان في جميع الفروع.