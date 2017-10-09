سهم «زين» قفز 34% منذ بداية العام وشهد تحركات مكثفة من الصناديق أحمد موسى

أعلنت مجموعة الخير الوطنية للأسهم والعقارات في افصاح الى البورصة الكويتية، تغير هدف ملكيتها في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) إلى التخارج من استثمار طويل الاجل.

وتملك مجموعة الخير الوطنية ومجموعتها حصة في شركة زين تبلغ 12.11%، تعادل 524 مليون سهم، فيما تبلغ القيمة السوقية لتلك الحصة بحسب اغلاق السهم في آخر تداول عند 550 فلسا قرابة 300 مليون دينار.

ويأتي اعلان مجموعة الخير عن تغير هدف ملكيتها في شركة زين الى التخارج بعد انباء ترددت عن مفاوضات تجريها شركة الاتصالات العمانية «عمانتل» لشراء حصة الخير في زين، بعد اتمامها بنهاية أغسطس الماضي شراء 425.71 مليون سهما من أسهم شركة زين تمثل نسبة 9.838% من رأس المال بسعر قدره 600 فلس للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 255.426 مليون دينار (ما يعادل 846.1 مليون دولار).

وترى بيوت أبحاث ان شركة «عمانتل» لا تملك السيولة الكافية لتمويل استحواذ إضافي على زين في الفترة الحالية.

وأضافت وحدة الأبحاث ارقام كابيتال ان «عمانتل» ستقوم بتمويل الاستحواذ على أسهم الخزينة لدى زين عبر قرض تجسيري والذي سيتم الاستعاضة عنه بعد ذلك بقرض طويل الأمد، أو بأدوات تمويل وائتمان أخرى أو بخليط من القروض وأدوات التمويل والائتمان معا.

حصص الخير

وبحسب البيان، بلغت حصة «الخير» في «زين» بشكل مباشر 1.192% بعدد 51.6 مليون سهم تقريبا، كما في 4 الجاري، فيما بلغت حصة الشركة في «زين» بشكل غير مباشر نحو 8.077% بنحو 349.48 مليون سهم.

وأظهر هيكل الملكية تخارج كل من شركتي «السيف للوساطة المالية» و«البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات» من حصصهما في «زين» والبالغة 0.0005% و0.002% على الترتيب.

واستقرت حصص كل من الشركة «الكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة» وشركة «الخليج الوطنية القابضة» في أسهم رأسمال «زين» عند نسب 1.23% و1.560% على الترتيب.

وتمتلك مجموعة الخير الوطنية للأسهم والعقارات الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي ملكيات مباشرة وغير مباشرة في 10 شركات بخلاف زين وهي:

٭ الاستثمارات الوطنية بحصة تبلغ 64%

٭ الساحل بنسبة 35.2%

٭ الكابلات 37.5%

٭ المركز بحصة تبلغ 10.29%

٭ المال للاستثمار بنسبة 37.7%

٭ السورية واسس القابضة بنسبة 18.11و 21.5% على التوالي

٭ الاولى للاستثمار بنسبة 13.8%

٭ الصناعات الوطنية بنسبة 9.6%

٭ المصرية الكويتية القابضة بنحو 18.3%

٭ شركة سفن بنسبة 45.12%.

يذكر ان شهر فبراير الماضي شهد إتمام تخارج مجموعة الخير الوطنية للأسهم والعقارات من شركة امريكانا في صفقة بلغت قيمتها 711 مليون دينار.

تحركات زين

وسجل سهم زين ارتفاعات قوية منذ الإعلان عن صفقة «عمانتل» مطلع أغسطس الماضي التي تمت بعلاوة 33% على سعر السهم بالمقارنة مع إقفال 9 أغسطس الماضي، وبعلاوة 36% على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال شهر واحد.

وسجل سهم «زين» ارتفاعات بلغت نسبتها 22% حتى مطلع أكتوبر الجاري، فيما سجل السهم صعودا منذ بداية العام بنسبة 34%، حيث أغلق السهم عام 2016 عند 410 فلوس فيما بلغ في جلسة الخميس الماضي نحو 550 فلسا.

وأعلنت البورصة، أمس، إيقاف التداول في أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، لحين التعقيب على الأخبار المتداولة بشأنها.

دخول للصناديق

وخلال شهر أغسطس الماضي شهد سهم زين تحركات مكثفة من جانب صناديق الاستثمار حيث رفع 13 صندوقا استثماريا من قيمة استثماراتها بسهم زين فيما دخل السهم قائمة أكبر ملكيات صندوق الوسم الذي تديره الكويتية للتمويل والاستثمار خلال الشهر الماضي، بعد تخفيف استثماراته في كل من «الوطني» و«بيتك» تصدر صندوق كامكو الاستثماري قائمة الصناديق التي زادت استثماراتها بسهم زين ليمثل وحده 11.91% من أصول الصندوق بنهاية أغسطس مقارنة بـ 7.39% من أصول الصندوق نهاية يوليو.

أسهم البنوك

وتشهد أسهم البنوك تحركات مكثفة منذ الإعلان عن انباء بوجود مفاوضات تجريها شركة الاتصالات العمانية «عمانتل» لشراء حصة الخير في زين، حيث تستفيد البنوك عادة من الصفقات المليارية في سداد جانب من التمويلات.

وخلال تعاملات جلسة أمس قفز سهم بنك الخليج بنحو 4.7%، فيما ارتفع الأهلي المتحد بنحو 1.46% وصعد بنك الكويت الدولي 2.34%، كما صعدت أسهم برقان وبيتك وبوبيان قرابة نصف نقطة مئوية.