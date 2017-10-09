نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر في منظمة أوپيك قوله أمس إن لجنة من المنظمة والمنتجين المستقلين ستجتمع في فيينا 20 أكتوبر، حيث ستكون جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن الخطوة المقبلة فيما يتعلق باتفاق خفض إنتاج النفط.

وردا على سؤال عما إذا كانت اللجنة ستناقش تمديدا محتملا للاتفاق، قالت الوكالة، نقلا عن المصدر الذي لم تسمه: «جميع الخيارات المتعلقة بتطوير الاتفاق مطروحة للنقاش».

من جانب آخر، قال الحكومة الهندية في بيان لها إن شركة أرامكو السعودية أطلقت مشروعا جديدا بالقرب من العاصمة نيودلهي مع سعي أكبر مصدر للنفط في العالم إلى الاستفادة من زيادة الطلب والاستثمار في ثالث أكبر مستهلك عالمي.