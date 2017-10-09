قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الدولار استمر في ارتفاعه هذا الأسبوع على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية مع دخول الربع الرابع من 2017، حيث أثبت سوق العمل مرونة بالرغم من الأضرار التي سببها إعصارا هارفي وإيرما.

وفي حين خسر الاقتصاد 33 ألف وظيفة بشكل غير متوقع، يتوقع أن يحصل انتعاش مع عودة النازحين إلى العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تراجع معدل البطالة إلى مستوى متدن جديد وقفزت الأجور بنسبة 0.5% فوق التوقعات.

ويعتقد المحللون أن هناك حاجة لنمو سنوي للأجور نسبته 3% من أجل الوصول إلى النسبة التي يستهدفها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغة 2%، وتبلغ نسبة ارتفاع الأجور الآن 2.9% من سنة لأخرى، لتدعم بذلك توقعات الأسواق برفع لأسعار الفائدة في ديسمبر.

واضاف التقرير أن أسواق الأسهم الأميركية وعوائد سندات الخزينة ارتفعت جنبا إلى جنب هذا الأسبوع مع صدور بيانات إيجابية، وكرر العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي تعليقات جانيت يلن التي تدفع باتجاه رفع الدولار، قائلين إن التضخم ليس بحاجة للارتفاع لتبرير رفع آخر لأسعار الفائدة.

وفي ظل هذا الإحساس، وسوق عمل قريب من القدرة الكاملة، لا يوجد ما يمنع مجلس الاحتياطي من رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وبلغ العائد على سندات الخزينة الأميركية الإسنادية ذات مدة 10 سنوات أعلى مستوى له في 5 سنوات عند 2.40% بسبب الثقة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف.

وبدأ الدولار الأسبوع عند 93.222 مرتفعا بشكل ثابت قبل أن يقفز يومي الخميس والجمعة إلى أعلى مستوى له عند 94.255 بعد صدور تقرير الوظائف. وأنهى الدولار الأسبوع منخفضا عند 93.919.