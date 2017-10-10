الفرع الجديد سيقدم حلولاً مالية مبتكرة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والأفراد

احتفل البنك الأهلي الكويتي - مصر بالافتتاح الرسمي لأحدث فروعه بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم الثلاثاء الماضي، وقد حضر مراسم قص شريط الافتتاح للاحتفال بهذه المناسبة كل من محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، ورئيس مجلس إدارة البنك علي معرفي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب خالد السلاوي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك.

وفي كلمة الترحيب التي ألقيت بهذه المناسبة، صرح علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك قائلا: يسعى البنك إلى تعزيز تواجده في السوق المصرفية المصرية خلال الفترة القادمة من خلال خطة طموحة لتوسيع شبكة فروعه ما يمكننا من جذب وخدمة قطاع أوسع من العملاء، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى مواصلة جهودنا للارتقاء بالمزايا التنافسية لخدماتنا من خلال تقديم حلول مصرفية متميزة ومبتكرة.

وأضاف معرفي: سوف يستمر البنك في خطته للتوسع جغرافيا ليبقى دائما أقرب لعملائه ما يمكننا من تلبية كل احتياجاتهم المالية وتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية لهم أينما كانوا.

ويأتي هذا من منطلق التزام البنك تجاه دعم الاقتصاد المصري بشكل عام والمساعدة على إنماء القطاع المصرفي بشكل خاص.

من جانبه، صرح خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك قائلا: إن أداء البنك المتميز يرجع إلى استراتيجيتنا بعيدة المدى والتي ترتكز على تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية وتنمية المهارات داخل البنك، بالإضافة إلى ترسيخ علامتنا التجارية في السوق المصرفية المصرية ما يؤهلنا الى الوصول للمستوى الذي نطمح إليه.

وقد قمنا مؤخرا بطرح العديد من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملائنا المختلفة لتتوافق مع التغيرات والتطورات الاقتصادية داخل السوق المصري.

وسيوفر الفرع الجديد أحدث تقنيات خدمة العملاء لدعم وتمويل العملاء من الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم، بالإضافة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد.