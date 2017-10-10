المؤتمر يتيح الفرصة للشباب للقاء أبرز الشخصيات العالمية في مجالات الاقتصاد والتنمية والصناعة

أعلنت شركة زين الكويت عن شراكتها الاستراتيجية للمشروع الوطني الأكاديمي «تمكين الشباب» للسنة السادسة على التوالي، والذي سيقام تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها الاستراتيجية لهذه المبادرة الأكاديمية منذ تأسيسها قبل ست سنوات نبعت من إيمانها بضرورة تشجيع المبادرات التي تهدف بشكل أساسي إلى تنمية الجوانب الإبداعية لدى الشباب الكويتي الذي يشكل الفئة الأكثر حيوية في المجتمع.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي خلال المؤتمر الصحافي: تفخر زين اليوم بالإعلان عن شراكتها الاستراتيجية لمؤتمر تمكين الشباب للعام السادس على التوالي، فلطالما كانت زين الداعم الرئيسي لهذه المبادرة الأكاديمية الوطنية منذ تأسيسها، وهذا واجبها كشريك رئيسي للمساهمة في تنمية هذا القطاع الجوهري في المجتمع الذي تعمل فيه.

وأضاف الخشتي: يعتبر مؤتمر تمكين الشباب واحدا من أكبر المبادرات الأكاديمية التي تعنى بالشباب على مستوى الكويت بل وعلى مستوى الخليج العربي، فالمؤتمر يتميز عاما بعد عام باستضافة نخبة من الرواد والمفكرين من المستويين المحلي والعالمي في مجالات إدارة الأعمال والاقتصاد والإعلام الاجتماعي وغيرها، والكثير منهم هم من مؤسسي كبرى الشركات العالمية وقياديي المؤسسات المحلية الأكثر نجاحا والشخصيات الأكثر تأثيرا في الإعلام الحديث، والذين يحضرون حصريا لمشاركة خبراتهم ورؤيتهم مع الشباب الكويتي الذي يتشوق لمقابلتهم.

وأكد الخشتي بقوله: تنتهز زين بتواجدها في مؤتمر تمكين الشباب ومنذ تأسيسه الفرصة لتؤكد على التزامها الكامل بتسخير إمكانياتها المادية والبشرية بالشكل الذي يعزز الروابط مع الجهات والمؤسسات المختلفة في المجتمع الكويتي، وخاصة تلك التي تعمل على تنمية المجتمع وأفراده بمختلف المجالات والأصعدة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

يذكر أن مؤتمر «تمكين الشباب» بنسخته السادسة المقرر انطلاقه في الفترة من 23 - 25 أكتوبر الجاري سيقدم محتوى غنيا للدورات التدريبية وورش العمل التي يلقيها أبرز المحاضرين والخبراء والمستثمرين العالميين من ضمنهم باتريك بيتشيت نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي السابق لشركة Google، ومايك تاترسفيلد رئيس مجلس إدارة Caribou Coffee، وسايمون آينسل نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نوكيا، وسام تشامبرلين الرئيس التنفيذي للخدمات التشغيلية في مطاعم Five Guys، وفيكتوريا غريس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Colle Capital، إلى جانب مجموعة من القيادات المحلية المتميزة.

ويهدف مؤتمر «تمكين الشباب» بشكل أساسي إلى إتاحة الفرصة للشباب للالتقاء مع أبرز الشخصيات العالمية من الأكاديميين وصانعي أبرز العلامات التجارية حول العالم والشخصيات المحلية البارزة في مجالات الاقتصاد والتنمية والصناعة وغيرها، هذا بالإضافة إلى فتح باب العمل التطوعي الجاد أمام أكثر من 200 متطوع ومتطوعة من الشباب الكويتي لصقل مهاراتهم في بيئة عمل احترافية.

وأكدت زين أنها تحرص على ترسيخ التزاماتها اتجاه برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لقطاع الشباب، حيث تؤكد الشركة من خلال رعايتها لمؤتمر تمكين الشباب على تشجعيها المستمر للمؤسسات والجهات المهتمة بمجالات التنمية المستدامة التي تصب في صالح الشباب الكويتي.