قام البنك التجاري الكويتي بتسليم سيارة المرسيدسC- Class Coupe للفائز علي أحمد أكبر حسن الفائز الثالث في سحب حملة «حول راتبك للتجاري واربح هدايا فورية وربع سنوية» والموجهة للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي والنفطي والخاص.

وكان البنك قد أعلن في وقت سابق عن الفائز بهذه الجائزة في السحب الذي أجراه بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة.

وفي هذا السياق، استقبلت لينا درويش مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الفائز علي أحمد أكبر، مقدمة له التهاني بفوزه بسيارة مرسيدس C-Class Coupe، حيث أعرب الفائز عن سعادته بفوزه بهذه الجائزة التي أدخلت الفرحة والسرور على قلبه، مشيدا في ذات الوقت بالخدمات التي يقدمها البنك لعملائه والتعامل المتميز من قبل موظفيه.

من جانبها، أوضحت درويش أن حملة «حول راتبك للتجاري واربح هدايا فورية وربع سنوية» توفر لجميع العملاء الكويتيين فرصا للحصول على العديد من الهدايا والمزايا ضمن فعاليات الحملة وكذلك الدخول في سحوبات على جوائز قيمة عند تحويل رواتبهم للبنك التجاري، منوهة الى أي موظف راتبه يفوق 500 دينار سواء تم تعيينه حديثا أو في الخدمة الفعلية منذ سنين يستطيع القيام بتحويل راتبه إلى البنك والاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها البنك التجاري الكويتي لشرائح عملائه، والتي تتضمن الحصول على هدية فورية ابتدأ من 200 دينار أو قرض بدون فائدة لغاية 10 آلاف دينار، فضلا عن دخوله السحب القادم والأخير على سيارة GLE- Coupe التي تعتبر من أفخم سيارات شركة مرسيدس العريقة.