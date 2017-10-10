برنامج «حسابي» للشباب يقدم العديد من العروض والمزايا مع دخول السحب على راتب شهري

تواجد بيت التمويل الكويتي (بيتك) في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، من خلال جناح خاص ضم فريقا مختصا من البيع المباشر في «بيتك»، بهدف التعريف بسلة الخدمات والمنتجات التي يقدمها، وتعزيز أساليب التواصل مع العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة تستهدف الوصول الى شرائحهم المختلفة في أماكن تواجدهم وتقديم معلومات ورؤية شاملة عن «بيتك»، حيث تزامن ذلك مع بداية العام الدراسي الجديد واستقبال الطلبة، وقد تم تقديم هدايا للطلبة بهذه المناسبة والتأكيد على أن «بيتك» دائما مع عملائه ويهتم بالشباب ويشاركهم مختلف المناسبات.

كما جرى تعريف الطلبة عن برنامج «حسابي» للشباب الذي يقدم العديد من العروض والمزايا وإمكانية دخول السحب على راتب شهري بقيمة 200 دينار، ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب من الفئة العمرية بين 15 و21 عاما معبرا عن طموح وتطلعات وخصائص هذه الشريحة، وبمزايا عديدة، منها حصول عملاء شريحة الشباب على بطاقة «حسابي» للسحب الآلي (ATM) ذات تصميم شبابي مميز، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على بطاقة «حسابي» مسبقة الدفع وفق الضوابط الائتمانية لـ «بيتك»، والتي يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة الائتمانية لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر الانترنت، واستخدامها في أجهزة الدفع (P.O.S) في المحلات التجارية، بالإضافة إلى العديد من العروض التي يتم تقديمها بشكل متواصل وبأكثر من مجال، حيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من أشهر وأهم المتاجر والمحلات التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب، كما يمكن برنامج «حسابي» العملاء الشباب من فتح أي نوع من أنواع الحسابات التي يفضلونها (توفير استثماري - خدمة آلية - وديعة استثمارية) دون تقييدهم بحساب معين.

وقدم فريق البيع المباشر معلومات ورد على استفسارات عديدة، مع أبراز الرؤية الشاملة حول «بيتك» وخدماته ومنتجاته وأسلوب عمله وخصوصية أدائه، ما يسهم في تحقيق انطباع إيجابي لدى طلبة وموظفي كلية العلوم الإدارية من خلال التواصل المباشر معهم، ويؤدي إلى استقطاب شرائح مهمة من العملاء.

وأتاح تواجد «بيتك» في الكلية، فرصة التعرف على تفاصيل خدماته ومنتجاته المتنوعة، المصرفية من حسابات وودائع وبطاقات ائتمانية، والتمويلية والخطط الاستثمارية، والمزايا التي يخص بها كل شريحة، والتسهيلات التي يقدمها، بما يعبر عن اهتمام «بيتك» بعملائه، وتبني خطط وبرامج تسويقية تعزز ريادته وحصته السوقية.