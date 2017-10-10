أعلنت شركة هومز العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية والذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر في فندق الريجنسي-البدع.

وكشفت الرئيس التنفيذي للشركة منال رمزي عن إطلاق المشروع الحصري «درة السلطانة» الذي جرى الإعلان عنه في مؤتمر صحافي عقد في فرع الشركة في المملكة العربية السعودية.

ولفتت منال إلى أن مشروع «درة السلطانة» هو الأول من نوعه في الكويت الذي يوفر وحدات تملك حر 99 عاما في المدينة المنورة بمساحات تتراوح بين استديوهات 35م ذات الغرفة الواحدة ووحدات 275م ذات الخمس غرف، ويتم توفيره لأول مرة في المدينة المنورة المعروف عنها بالمساحات الكبيرة فقط.

وتابعت: لأول مرة يتم توفير تملك حر في المدينة المنورة بأسعار تبدأ من 10 آلاف دينار مع تسهيلات في الدفع، حيث يتيح «درة السلطانة» للراغبين في التملك في المدينة المنورة لمدة 99 عاما ومجاورة الحرم النبوي الشريف وهو عبارة عن مجمع سكني مغلق ومداخل رئيسية مؤمنة بكاميرات مراقبة على مدار الساعة حيث انه ثاني مشروع من هذا النوع في المدينة المنورة بنظام الكومباوند المغلق.

وذكرت منال أن أهم ما يميز المشروع قربه من الحرم النبوي ويسهل الوصول اليه في جميع الأوقات، والمجمع يقع في موقع متميز حيث يطل على شارع سلطانة السياحي الذي يشتهر بمراكزه التجارية ومطاعمه العالمية بالمدينة المنورة، هذا ويعتبر مشروع السلطانة أقرب منطقة سكنية للحرم النبوي بعد منطقة الفنادق مباشرة.