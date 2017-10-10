السحوبات اليومية تشمل جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز

أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 1 أكتوبر - 5 أكتوبر، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: عبدالله علي حمادة، إبراهيم خليل حجيج، حسن علي موسى، يحيى سعود حسين العجمي، محمد عيدان علي هليل، غانم حمد عبدالرحمن النجار، بدر محمد إبراهيم المحارب، محمود محمد سيد إسماعيل بهبهاني، مدينة غلوم عباس، وسن يوسف الجسمي.

يتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار، ويجرى السحب الرابع والأخير في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحويل المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.