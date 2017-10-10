الناقلة تدعو عملاءها للسفر مع أصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم مع الحملة العالمية الجديدة

تدعو الخطوط الجوية القطرية جميع المسافرين للاستفادة من الحملة العالمية الجديدة «استمتع برفاهية لم يسبق لها مثيل»، والتي تتيح خصومات خاصة عند حجز تذكرتين على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال.

ويتيح العرض الجديد الفرصة أمام المسافرين بغرض السياحة أو العمل للتخطيط المثالي لرحلتهم المقبلة مع العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل إلى العديد من الوجهات على شبكة الوجهات المتنامية للخطوط الجوية القطرية، حيث سيحصلون على خصم يصل إلى 35% عند حجز تذكرة واحدة أو خصم يصل إلى 50% عند حجز تذكرتين للسفر على متن الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال الحائزة عدة جوائز.

وقال إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «يسرنا إطلاق هذا العرض الرائع الذي يوفر لمسافرينا خصومات خاصة عندما يقومون بحجز مقعدين معا.

ويتيح هذا العرض الفرصة أمام المسافرين للتخطيط المثالي لرحلتهم القادمة مع العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل، والاستمتاع بخدماتنا الحائزة تصنيف خمس نجوم إلى العديد من الوجهات الرائعة، بما في ذلك الوجهات الجديدة مثل نيس وبراغ ودبلن».

وسيحظى ركاب الخطوط الجوية القطرية على متن الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال بالفرصة للاستمتاع بخدمات حائزة تصنيف خمس نجوم والحصول على خصم يصل إلى 35% عند حجز تذكرة واحدة أو خصم يصل إلى 50% عند حجز تذكرتين للسفر على متن الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 16 أكتوبر، للسفر حتى 31 مايو 2018.

وأطلقت الخطوط الجوية القطرية في وقت سابق من العام الحالي مقاعد كيو سويت للمسافرين على متن درجة رجال الأعمال. وتقدم مقاعد كيو سويت لأول مرة أسرة مزدوجة في مقصورة درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى فواصل الخصوصية التي يمكن تحريكها لتمكن المسافرين في المقاعد المتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة.

وعلاوة على ذلك، تعطي الشاشات المتحركة الفرصة لزملاء العمل والأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة في المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم في مقصورة درجة رجال الأعمال إلى جناح خاص يمكنهم من العمل والتواصل وتناول الطعام معا.

وتقدم هذه الخصائص الجديدة والمبتكرة في كيو سويت أفضل تجربة سفر يمكن تخصيصها حسب رغبات المسافرين على متن درجة رجال الأعمال.

وقدمت الخطوط الجوية القطرية الشهر الماضي خدمة التوصيل من وإلى المطار للمسافرين بهدف ضمان رحلة سلسة لهم منذ لحظة التوجه إلى المطار حتى لحظة الوصول إلى وجهتهم النهائية.

واستمرت الخطوط الجوية القطرية في تعزيز تجربة تناول الطعام على متن رحلاتها، حيث أطلقت مؤخرا خدمة «الاختيار المسبق لوجبات الطعام» للمسافرين على الرحلات الطويلة المدى على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال من الدوحة، لتمنحهم المزيد من خيارات الأطعمة والمشروبات ليختاروا من بينها ضمن قائمة الأطعمة «ألا كارت».

وقدمت الناقلة القطرية أيضا طبق سمك السلمون المحلي المدخن للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

وتشغل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديثا يضم 200 طائرة إلى أكثر من 150 وجهة عمل وسياحة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية.

وستطلق الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى العديد من الوجهات خلال العام الحالي والعام القادم، بما في ذلك كانبيرا في أستراليا وشيانغ ماي في تايلند وكارديف في المملكة المتحدة وغيرها.