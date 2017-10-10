الشيخ نواف الصباح لـ «الأنباء»: إنتاج الشركة سيصل إلى 110 آلاف برميل في 2018

تشغيل الخط الثاني من المشروع في النصف الأول من 2018

المشروع يضمن إنتاجاً ضخماً وثابتاً على مدى العقدين المقبلين أحمد مغربي

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، عن انطلاق الإنتاج الفعلي في أول استثمار عالمي لها في مشاريع الغاز الطبيعي المسال والمتمثل في مشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة كوفبيك الشيخ نواف سعود الصباح في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الطاقة القصوى لخطي الإنتاج في مرافق مشروع ويتستون تصل إلى 8.9 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال في العام سيتم تصديرها مباشرة للعملاء، فيما سيكون بعض هذه الكمية متاحة للتصدير إلى الكويت، ويتوقع أن تقارب حصة كوفبيك من الإنتاج 40 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم عند تشغيل الخط الثاني للمشروع.

وقال الشيخ نواف انه مع استقرار أسعار الغاز المسال فانه من المتوقع ان يدر المشروع إيرادات نقدية سنوية للشركة في حدود مليار دولار بعد الانتهاء من التشغيل بالكامل.

وتوقع أن يتم تشغيل الخط الثاني من المشروع في النصف الأول من 2018 ليصل إجمالي الإنتاج إلى 40 ألف برميل نفط مكافئ أي ما يعادل 600 ألف طن في السنة.

وكانت كوفبيك من الشركاء المؤسسين في المشروع من خلال عملياتها الاستكشافية الناجحة في 2008 والتي تم بموجبها اكتشاف كميات ضخمة من الغاز تم تطويرها بمشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال، وبحصتها التي تبلغ نسبتها 13.4%، فإن كوفبيك هي ثاني أكبر شريك في المشروع بعد شركة شيفرون -أستراليا، التي تتولى دور المشغل للمشروع.

وتابع: «إنها نقطة تحول مفصلية بالنسبة لشركة كوفبيك، وهي تسهم إلى حد كبير في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وسوف يوفر لنا مشروع ويتستون إنتاجا ضخما وثابتا إلى جانب تدفقات نقدية قوية على مدى العقدين المقبلين».

وذكر أن هناك جزءا من الغاز تستطيع «كوفبيك» تزويده الى مؤسسة البترول الكويتية عند الحاجة وهذا يعطي موقفا إيجابيا للكويت في التفاوض لإيجاد أسعار مناسبة للغاز المسال من المزودين في ظل وجود مصدر ثابت تابع للكويت.

وأشار الى أن «كوفبيك» ابرمت عقودا لبيع جميع كامل حصتها في الغاز المستخرج من المشروع، ولكن يوجد بند في العقد وهو إمكانية فسخ التعاقد في حالة حاجة الكويت الى هذه الكميات.

وقال ان السعر الذي تقوم «كوفبيك» ببيعه للغاز الطبيعي من مشروع ويتستون افضل من السعر الذي تستورد به الكويت حاليا، بيد ان الشيخ نواف ذكر ان المشروع يمتد الى 20 عاما وينبغي وضع كل المتغيرات الاقتصادية العالمية لأسعار النفط والغاز في المستقبل.

وفي سؤال حول وجود أي نوايا في التوسع لشراء حصص إضافية في المشروع قال الشيخ نواف ان نسبة 13.4% كافية حاليا.

وحول الانتاج الكلي لشركة كوفبيك بعد اكتمال الانتاج من مشروع ويتستون قال ان انتاج الشركة سيصل الى 110 آلاف برميل يوميا بعد إضافة 40 ألف برميل حصة الشركة بالمشروع، علما ان إنتاج «كوفبيك» حاليا يصل إلى 70 ألف برميل يوميا.

وأعلنت (كوفبيك) الاسبوع الماضي إلغاء الصفقة المبرمة مع شركة (رويال دتش شل) للاستحواذ على أصولها في مشروع (بونجكوت) القائم بمملكة تايلند، حيث عقب الشيخ نواف على هذا الأمر بأن تم فرض شروط على البائع حالت دون اتمام الصفقة التي كانت من المتوقع ان تضيف انتاج الى «كوفبيك» بحدود 38 ألف برميل يوميا.

وذكر ان الشركة تعمل على إيجاد فرص جديدة وتقوم بدراستها حاليا.

وفي معرض تعليقه على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عصام المرزوق: «إن ما تحقق من نجاح في مجال الاستكشاف والتطوير والاستحواذ يثبت على نحو جلي الدور المحوري الذي تنهض به شركة كوفبيك لتأمين وتكريس تواجد عالمي ملموس لصناعة النفط الكويتية وتوفير حلول ومزيد من التنوع في مصادر الطاقة للكويت».

يذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية تأسست من قبل مؤسسة البترول الكويتية في عام 1981 لتتولى عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج الكويت، وتنشط كوفبيك حاليا في 14 بلدا، حيث تتوزع أنشطتها وعملياتها التي تضم 54 مشروعا في مجال الاستكشاف والإنتاج في العالم.