1 % ارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 34.4 مليار دينار

7.6 % زيادة ودائع القطاع الخاص تحت الطلب

6.4 % زيادة ودائع القطاع الحكومي إلى 7.1 مليارات دينار قال تقرير وحدة البحوث في بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي في يوليو لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 1.9% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دينار تزامنا مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو 3.5% حين بلغ حجم الائتمان في يوليو نحو 35.4 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.

وقد جاء النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 770.7 مليون دينار من ارتفاع جميع القطاعات الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بانخفاض بلغ نحو 31.8%. وعلى أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنحو 0.33% في يوليو مقارنة مع 41.6 مليار دينار في يونيو.

كما تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في يوليو 2017 الى نحو 83% مقارنة مع 84% في يوليو 2016، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع الى نحو 17.1% في يوليو 2017 مقارنة مع 16.4% في يوليو 2016.

وفيما يخص ودائع القطاع الخاص في يوليو 2017 فقد ارتفعت 1% أي نحو 340.8 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.4 مليار دينار، مقارنة مع 34.0 مليار دينار في يوليو 2016، في حين تراجعت بنحو 0.73% عند المقارنة مع 34.6 مليار دينار في يونيو 2017.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى إن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في يوليو نحو 58.9% من ودائع العملة المحلية مقابل 59.5% في نفس الشهر من العام الماضي، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب والتي تمثل نحو 26.0% في يوليو مقارنة مع 25.3% في يوليو 2016، بينما تراجعت بنحو طفيف الودائع الادخارية في يوليو 2017، حين بلغت نحو 15.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية مقارنة مع 15.2% من اجمالي ودائع العملة المحلية في نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.3 مليارات دينار في يوليو مقابل 8.4 مليارات دينار في يونيو، أي بنسبة تراجع شهري 1.2% أي ما يعادل 99.4 مليون دينار، وتراجعت ودائع الادخار إلى 4.85 مليارات دينار بنسبة تراجع 0.5% وبمقدار 25.6 مليون دينار عن 4.87 مليارات دينار في يونيو.

بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.2% وصولا إلى 18.9 مليار دينار في يوليو مقارنة مع 18.8 مليار دينار في يونيو. وعليه، بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.1 مليار دينار بتراجع شهري بلغت 0.25% أي ما قيمته 79.3 مليون دينار.

على الجانب الآخر، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 7.0% على أساس شهري، وبحوالي 172.5 مليون دينار مقارنة مع يونيو 2017.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 7.6% في يوليو عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية 4.2% على أساس سنوي في يوليو، بينما ارتفعت الودائع لأجل 3.4% على أساس سنوي.

وارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مسجلة نمو 1.6% على أساس شهري في يوليو مقارنة مع يونيو، إذ بلغت ودائع القطاع 7.1 مليارات دينار في يوليو مقابل 6.9 مليارات دينار في يونيو، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية 6.4% في يوليو 2017 مقارنة مع 6.7 مليارات دينار في يوليو 2016.