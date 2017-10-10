بلغت قيمة الصادرات 3.9 مليارات دينار مسجلة ارتفاعا سنويا بنحو 9.9%، وبلغت قيمة الواردات 1.44 مليار دينار بارتفاع نسبته 3.4%. وذلك بالمقارنة مع الربع الثاني لسنة 2016.



حقق الميزان التجاري فائضا بلغ 1.47 مليار دينار في الربع الثاني لسنة 2017، بينما بلغ هذا الفائض 1.2 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 23% وذلك حسب البيانات التي نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء أمس.

في نفس الفترة ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 7.3% مقارنة بالربع الثاني لسنة 2016. حيث إن حجم التبادل التجاري في الربع الثاني لسنة 2017 بلغ 6.34 مليارات دينار بينما بلغ حجم التبادل التجاري 5.9 مليارات دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



بلغ معدل التغطية 160.5% في الربع الثاني لسنة 2017، في حين كان 150.9% في الربع الثاني من العام الماضي وفي الربع الثاني لسنة 2017 بلغ معدل التغطية (باستثناء السلع النفطية) 17.2% بينما كان معدل التغطية للربع الثاني في العام الماضي باستثناء السلع النفطية 15.4%.



احتلت الهند الصدارة لأهم الدول المصدر إليها (عدا السلع النفطية)، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 68.1 مليون دينار تليها العراق بقيمة 56 مليون دينار ثم تليها السعودية بقيمة 52.4 مليون دينار ورابعا الصين بقيمة 49 مليون دينار.



فيما احتلت الصين الصدارة لأهم الدول المستوردة منها، حيث بلغت قيمة الاستيراد 393.1 مليون دينار تليها الولايات المتحدة الأميركية 248.5 مليون دينار ثم تليها الإمارات 229.7 مليون دينار ورابعا السعودية بواردات بلغت قيمتها 145.5 مليون دينار.



وبلغت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي 127.8 مليون دينار في الربع الثاني بينما كانت 130.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض سنوي 2.4% .