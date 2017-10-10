اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط شركة «تاپ للدفع الإلكتروني» الشركة الوحيدة من الكويت كواحدة من أبرز 10شركات ناشئة في المنطقة سيكون لها تأثير كبير على مشهد الأعمال في الأعوام الخمس المقبلة، وذلك بسبب ابتكاراتهم التقنية وقدرتهم على تلبية احتياجات مهمة للمستهلكين في المنطقة.

وجاء هذا التكريم لمؤسسي الشركة علي أبوالحسن وأحمد المنيس خلال احتفالية أقيمت في دبي لإعلان قائمة فوربس لـ «أفضل 100 شركة ناشئة واعدة» في العالم العربي التي تنفذ أهم الأفكار المبتكرة، ويدعمها أبرز المستثمرين في أرجاء العالم.



كما تم تكريم عدد من المستثمرين البارزين في مجال الشركات الناشئة ممن كانت لهم القدرة على الرهان على الشركات الأكثر نجاحا وتأثيرا.

وقال علي أبوالحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، في كلمة له عند تكريم تاپ: «راودتنا الفكرة بعدما رأينا أن إدارة المصروفات أمر قد يسبب إزعاجا للبعض في عالم بات فيه اليسر والسهولة سمة أساسية في أداء الأعمال.



من هنا أتت فكرة تاپ كوسيلة إلكترونية آمنة وفعالة للبيع والشراء إلكترونيا أو إدارة الدفع والتحصيل، لتواكب المعاملات المالية السهولة التي يرغب بها العميل في كل مناحي الحياة، وقد ساعدنا ذلك إلى تمكين عملائنا من التحكم بزمام مصروفاتهم، بينما يسعد شركاؤنا من المؤسسات بالسهولة والتنظيم الذي يوفره تاپ لإدارتهم المالية».

كما أضاف أحمد المنيس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات: «إدراج تاپ ضمن قائمة أقوى 100 شركة ناشئة في الشرق الأوسط، يعكس طموحنا ونظرتنا منذ اليوم الأول لإطلاق المشروع بأن تكون تاپ إحدى أفضل الشركات بمجالها في الشرق الأوسط، ونحن مستعدون لهذا التحدي».

معربا عن سعادته بالتقدم الذي تم إحرازه على صعيد السوق الكويتي، ومؤكدا أن تاپ تعمل الآن مع شركائها والأطراف ذات الصلة على تجارب لإطلاق خدماتها للدفع الإلكتروني في كل دول الخليج في القريب العاجل.

تأسست تاپ عام 2013 كشركة رائدة في الكويت بمجال تكنولوجيا الأعمال المالية (Fintech)، حيث قامت بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بتقنية مبتكرة، جعلت منها إحدى أنجح الشركات الناشئة بالكويت، حيث تخدم قطاعا كبيرا من الشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتشهد منطقة الشرق الأوسط نموا كبيرا في مجال تكنولوجيا الأعمال الإلكترونية ولاسيما بعد استحواذ شركة Amazon على شركة Souq.com بصفقة تقارب 700 مليون دولار.