سهم «زين» استحوذ على 40% من السيولة أمس

مؤشرات البورصة تتراجع والسيولة تقفز 45%

ضغوط بيعية على أسهم مجموعة الخير تدفعها للتراجع الجماعي





شريف حمدي

أعلنت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي، توقيع خطاب نوايا يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، مع الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» لبيع كامل حصة الخير في شركة «زين» البالغة 12% من إجمالي رأسمال الشركة.

وأشارت شركة «الخير» إلى انها تقوم حاليا بدراسة وتقييم خطاب النوايا مع مستشاريها القانونيين والماليين.

وأضافت انها تقدمت إلى هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، وشركة زين، بالإفصاح عن تغير الهدف من التملك في «زين» ليصبح «التخارج من الاستثمار».

الصفقة تتخطى المليار دولار

وتعادل حصة مجموعة الخير ومجموعتها حصة في شركة زين نحو12.11%، تعادل 524 مليون سهم، فيما تبلغ القيمة السوقية لتلك الحصة بحسب اغلاق السهم في آخر تداول عند 531 فلسا قرابة 280 مليون دينار، فيما تشير تقديرات المحللين إلى ان صفقة البيع ستكون بين 750 و800 فلس حيث ستتخطى قيمة الصفقة 1.3 مليار دولار.

وتقترب «عمانتل» من الاستحواذ على حصة الخرافي بعد اتمامها بنهاية أغسطس الماضي شراء 425.71 مليون سهم من أسهم شركة زين تمثل نسبة 9.838% من رأس المال بسعر قدره 600 فلس للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 255.426 مليون دينار (ما يعادل 846.1 مليون دولار).

ملكية عمانتل ستصل الى 21.9%

وستصبح «عمانتل» ثاني اكبر الملاك في زين في حال اتمام الاستحواذ على حصة مجموعة الخرافي لتقفز حصتها الى 21.9% خلف الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد الذي يملك حصة تبلغ 24.6%.

ويمتلك الصندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان نسبة 5.47% في «عمــــانتل» والمتــحدة للاتصـــالات الدولــية للاستثمار نسبة 51% وهي تابعة للصندوق العماني للاستثمار بالكامل، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة العمانية مليار ريال عماني واصولها تبلغ 826 مليون ريال وحققت صافي أرباح في 2016 بقيمة 116.7 مليون ريال.

أسهم مجموعة الخير

وعقب عودته للتداول قاد سهم زين والأسهم المرتبطة بمجموعة الخير نشاط بورصة الكويت على مستوى كل المؤشرات في تعاملات أمس، حيث ارتفعت السيولة بنسبة 45%، إذ بلغت 42.6 مليون دينار ارتفاعا من 29.3 مليون دينار في تعاملات أول من أمس.

واستحوذ سهم زين بمفرده على 40% من السيولة الإجمالية، وذلك بتداول 30.6 مليون سهم بقيمة 17 مليون دينار.

وجاء اداء الأسهم المرتبطة بمجموعة الخرافي والتي تملك فيها مجموعة شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات متفاوتا، حيث شهدت تراجعا لافتا في جلسة تعاملات أمس، كانت على النحو التالي:

٭ تراجع سهم الاستثمارات الوطنية بنسبة 5% بخسارته 6 فلوس متراجعا إلى 113 فلسا، وذلك عقب تداول 19.6 مليون سهم بقيمة 2.3 ملايين دينار، وتملك مجموعة الخير 63.9% من أسهم الشركة.

٭ انخفض سهم الساحل بنسبة 4.2% بخسارة فلسين ليتراجع إلى 45.6 فلسا، وتملك «الخير» بالشركة 35.2% من أسهمها.

٭ حقق سهم كابلات تراجعا ملحوظا في تعاملات أمس بنسبة 8.16%، إذ انخفض السهم إلى 495 فلسا بعد خسارته 44 فلسا من قيمته السوقية، علما بأن ملكية «الخير» في الشركة 37.5%.

٭ سهم السفن ايضا تراجع ولكن بنسبة أقل من غيره من الأسهم المرتبطة بالمجموعة، اذ انخفض فلسين ليصل إلى 214 فلسا، وتملك «الخير» 45% من أسهم الشركة.

٭ انخفض سهم السورية أمس 6 فلوس تمثل 16.5% من قيمة السهم الذي هوى إلى 36.5 فلسا، وتقدر ملكية «الخير» بالشركة 18%.

٭ تراجع سهم المال بنسبة 12% بخسارته 4 فلوس من قيمته التي تراجعت إلى 34 فلسا، وتملك «الخير» في الشركة 37.7%.

٭ وفي المقابل خالفت شركة أسس الاتجاه العام.

وأنهت البورصة تعاملات أمس على تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.2% بخسارته 11.5 نقطة ليصل إلى 6649 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.7% بخسارة 3.1 نقاط ليصل إلى 437 نقطة، وانخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.7% بتراجعه 6.8 نقاط ليصل إلى 1025 نقطة.