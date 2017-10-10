وافقت هيئة أسواق المال بتاريخ 26 سبتمبر 2017 على نشر مستند عرض الاستحواذ الالزامي المقدم من شركة «بوبيان ب» على جميع الأسهم المتبقية في رأس مال شركة المجموعة التعليمية القابضة «التعليمية»، والبالغ عددها 113.333.003 أسهم والتي تمثل نسبة 46.20% وذلك مقابل سعر العرض المقدم والبالغ 308 فلوس للسهم الواحد بقيمة اجمالية تفوق 34 مليون دينار .



وقد تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية مديرا لعملية الاستحواذ الالزامي.

وتتمتع شركة الاستثمارات الوطنية بسجل جيد في مجال إدارة الاستحواذات الإلزامية والتي تمت بنجاح، يذكر منها عملية الاستحواذ الالزامي لأسهم الشركة الكويتية للأغذية «الأمريكانا» من قبل شركة أديبتيو «ايه دي انفستمنتس» في مارس 2017 بقيمة 283 مليون دينار، وذلك لنسبة تفوق 87% من الأسهم المتاحة للاستحواذ الالزامي في صفقة وصفت بالتاريخية.



كما ادارت الشركة عملية الاستحواذ الاختياري لأسهم شركة نفائس القابضة من قبل شركة بوبيان للبتروكيماويات في أكتوبر 2016 برأسمال يزيد على 177 مليون دولار.



كما عينت شركة الاستثمارات الوطنية مديرا للاستحواذ الالزامي لأسهم شركة التخصيص القابضة في أكتوبر 2014 برأسمال يزيد على 245 مليون دولار.



وقد اثبتت شركة الاستثمارات الوطنية كفاءة ومهنية في إدارة عمليات الاستحواذ نظرا للخبرات التي يتمتع بها فريق عمل الشركة في كافة مراحل الاستحواذ، ولحرص إدارة الشركة التنفيذية على اتباع تعليمات هيئة أسواق المال بشكل كامل وآني، يضمن تنفيذ مراحل عملية الاستحواذ بأعلى درجات المهنية والشفافية.